Il sogno di Matteo si avvera nonostante la Sla: sì al lancio di un marchio di birra con una dedica speciale

Come lo stesso Matteo evidenzia con forza, però, che non intacca la mente e la capacità di ragionare, di interagire di lottare e di sognare di chi è costretto a combatterla. Nel suo caso uno dei sogni cullati dal papà di Breganze è prossimo a realizzarsi: lanciare un marchio di birra in collaborazione con un birrificio artigianale che porta il proprio nome. Anzi, quello della madre Fabiola, che non c’è più, a cui questo coraggioso e insieme stimolante progetto è dedicato.

A descriverlo nei dettagli di questa necessaria fase progettuale ormai in via di conclusione e negli antefatti è lo stesso Matteo Faresin, attraverso la sua seguitissima pagina personale su Facebook. Specificando come l’iniziativa sarà finalizzata anche a raccogliere fondi solidali per permettere di affrontare le costose cure di cui egli stesso necessita, a distanza di ormai tre anni e mezzo dalla dura diagnosi che interrotto la sua carriera di calciatore dilettante e il lavoro nella vetreria di famiglia ma che non gli ha tolto la forza di volontà, dimostrata ancora una volta con il suo esempio. “Prima di iniziare questa dura partita giocavo a calcio – si legge nel post pubblicato sabato notte -, e avevo appena coronato il mio sogno sportivo, quello di vincere il campionato della massima serie dilettantistica! Amavo il giardinaggio, mi piaceva cucinare con i prodotti del mio piccolo orto, e stare in compagnia con gli amici, davanti ad una buona birra! Nel novembre 2018, io e la mia compagna, abbiamo ricevuto la notizia migliore della nostra vita, saremmo diventati genitori! Ho avuto modo di festeggiare questa fantastica notizia, pochi mesi, purtroppo nel Marzo 2019 vengo ricoverato per dei dolori muscolari e dopo 3 giorni mi viene comunicata la notizia peggiore della mia vita.”

Contrastanti emozioni nell’arco di pochi mesi che hanno preceduto la nascita del bimbo e il manifestarsi dei primi sintomi marcati della Sla, fino a toglierli il completo controllo degli arti e costringerlo sulla sedia a rotelle. Senza però mai scalfirgli lucidità e forza d’animo. “Da quel giorno la mia vita è cambiata e ad oggi sono un cervello imprigionato in un corpo impossibilitato a fare qualsiasi movimento. Nel primo periodo, dopo la diagnosi, ho preso questa sfida, da agonista, ho provato in tutti i modi a contrastare ogni piccolo cambiamento quotidiano. Ma con il passare del tempo ho capito che è inutile combattere con un avversario così forte e devastante, quindi, con questo non intendo assolutamente alzare bandiera bianca, quello mai, però ho iniziato a pensarla diversamente, come una scomoda convivenza, e da quel momento è cambiato tutto. ‘Invece di pensare e lamentarti per quello che non puoi fare, a causa di ciò che non hai, pensa a quello che puoi fare grazie a ciò che hai!‘. Questa frase, l’ho letta poche settimane dopo la diagnosi, e subito non ci ho dato tanta importanza. L’ho riletta circa un anno dopo, e mi è rimasta impressa nella mente, la penso ogni santo giorno, e cerco di metterla in pratica! Grazie a questa citazione, ho avuto molte idee, tra queste c’era quella di creare un logo, e dedicarlo a mia madre Fabiola, che tutti chiamavano ‘Fabi”‘. Da qui è nato il progetto Faresin birre – Fa.bi.65″.