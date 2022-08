Maltempo, acqua in strada e una cantina allagata nel centro di Passo di Riva (VIDEO)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il temporale di ieri sera che ha portato con sé una fitta pioggia ha determinato fastidi e in alcuni casi anche danni nella fascia territoriale dell’Altovicentino, fino ai paesi a nord del capoluogo berico. In particolare a Dueville, e più precisamente nella frazione di Passo di Riva – località non nuova a episodi analoghi legati al meteo, stavolta in misura minore – l’acqua piovana caduta si è incanalata sulla strada principale che attraversa l’abitato, via De Gasperi, allagandola per una decina di centimetri in alcune zone.

Non si hanno per il momento notizie di disagi gravi, anche se è stato richiesto l’intervento della Protezione Civile locale per un garage interrato con cantina dove è filtrata l’acqua, allagandolo. A richiedere assistenza è stata una famiglia della frazione duevillese, che ha contestualmente informato il Comune.

Il problema in via De Gasperi si è risolto in una decina di minuti in maniera naturale con lo scolo delle due spanne d’acqua dalla superficie asfaltata, non appena l’intensità della pioggia si è attenuata. Si riscontrano infine alcune piante di piccole dimensioni spezzate a causa delle folate di forte vento, senza creare particolari pericoli per gli utenti della strada. Problemi da infiltrazioni anche nella palestra Notarangelo sempre a Passo di Riva delle ex scuole primarie, anche qui con i tecnici comunali impegnati nelle verifiche.

Nelle prime ore di lunedì sono previste verifiche sulle strutture pubbliche e in abitazioni private non solo a Dueville ma in più territori vicentini, allo scopo di “mappare” eventuali altri problemi conseguenti alle infiltrazioni di pioggia e alle raffiche di vento che dalle 22 circa di ieri sera si sono abbattute sul nord della provincia. In corso d’opera anche un primo bilancio di interventi dei vigili del fuoco del 115 provinciale.

Video di Armida Xhaferi