“Non è vero che i giovani si disinteressano della cosa pubblica”: i primi mesi da sindaco di Crivellaro

Ha compiuto da poco 29 anni, e al suo attivo figura una laurea in ingegneria. Ma la sua biografia è caratterizzata anche dalle esperienze come scout e arbitro di basket. Ultimo dettaglio, ma non per importanza: il padre Francesco ha già indossato la fascia tricolore nel medesimo Comune. È il ritratto di Alessandro Crivellaro, neosindaco di Breganze, uno dei più giovani primi cittadini del Vicentino. Una circostanza che indubbiamente attira una certa curiosità. E della quale ha parlato con Mariagrazia Bonollo e Gianni Manuel ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino “L’Eco dei Comuni“.

Eletto lo scorso giugno, Crivellaro si trova ad amministrare un Comune che conta oltre 8 mila abitanti. Una sfida, senza dubbio. La quale, tuttavia, non smorza il suo entusiasmo, consapevole com’è dell’aiuto che potrà ricevere. Breganze infatti, nelle sue parole, è “una realtà ricca, un paese che racchiude al suo interno molte associazioni e persone che hanno voglia di fare e di spendersi per questo territorio”. Grato a Piera Campana per il lavoro da essa svolto con la precedente amministrazione, il neosindaco ha però le idee chiare in merito al contributo che intende apportare: “Un nuovo entusiasmo e uno spirito diverso, sicuramente giovanile”. Non a caso “abbiamo fatto una giunta molto giovane. Siamo in tre a non aver ancora compiuto 40 anni”.

Ascolta “Alessandro Crivellaro, giovane sindaco di Breganze” su Spreaker.

In qualità di laureato in ingegneria dell’automazione attualmente il primo cittadino di Breganze si occupa di ricerca e sviluppo alla Fiamm di Montecchio Maggiore, oltre ovviamente a fare il sindaco. “Riesco a coniugare le due cose, anche se richiede grandi sacrifici. La priorità, ad oggi, è quella di amministrare Breganze. Cercare di fare il meglio per il paese in questi cinque anni”.

Ma cosa lo ha spinto a candidarsi sindaco? “Ad un certo punto mi è stato chiesto se avevo piacere di assumere questo ruolo. Sappiamo che comporta grandi responsabilità. Ma riflettendoci ho pensato che troppe volte i giovani vengono etichettati come persone che si disinteressano del paese e non hanno voglia di mettersi in gioco. Proviamo a cambiare un pò questo stereotipo, ho pensato. Proviamoci. Buttiamoci. E ci siamo lanciati in questa che è stata una vera e propria corsa”.

Alla fine la sua proposta è stata quella vincente: “Quello che si è cercato di fare è stato coinvolgere persone che fossero già impegnate nel mondo dell’associazionismo. Questo anche contattando persone all’interno delle frazioni sia di Mirabella che di Maragnole, per avere un’attenzione su quello che è tutto il territorio del Comune”. Anche l’esperienza come scout ha avuto un ruolo nella scelta di Crivellaro di imbarcarsi in quest’avventura: “Ha inciso in modo notevole. Penso che la figura del sindaco, ma in generale chi si spende a livello comunale per amministrare il proprio paese, debba avere lo spirito di servizio che caratterizza lo scoutismo. Essere a disposizione della comunità e cercare di ascoltare le persone. Facendo delle scelte che guardino al futuro della comunità. Agendo per il meglio e per il bene di tutti”.

A questo punto viene lecito chiedersi come il giovane neosindaco intende impostare la sua azione amministrativa. “Partiamo dalla consapevolezza di dover amministrare con una limitatezza di risorse, con la quale tutti i Comuni devono convivere. Cercheremo di portare avanti innanzitutto lo spirito di fare paese, tutti insieme. Cercando di responsabilizzare i cittadini a prendersi cura del bene pubblico. E coinvolgendo anche le associazioni e i gruppi in modo che magari ci aiutino anche nei piccoli lavori, in modo tale da avere maggiori risorse a disposizione. Organizzeremo anche degli incontri pubblici per ascoltare la comunità e capire quali sono le esigenze. Ma anche per raccontare e spiegare quella che è la nostra azione amministrativa”.

In conclusione, per quanto riguarda gli interventi che la sua giunta intende mettere in campo, Alessandro ha ancora una volta le idee chiare: “Un’attenzione particolare verrà rivolta alle situazioni di bisogno che coinvolgono gli anziani, le famiglie e le persone più fragili. Poi, venendo alle opere pubbliche, stiamo portando a termine la realizzazione del parco ‘Teen’, voluto dalla precedente amministrazione. Abbiamo in programma di realizzare la palestra di Maragnole. E poi continueremo con i percorsi ciclopedonali. Inoltre, un’attenzione verrà rivolta a quello che è il mondo delle associazioni e dello sport”.

Gabriele Silvestri