Perde il controllo dell’auto, che si rovescia su un fianco: illeso

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Un’auto è uscita di strada, finendo su un fianco, poco prima delle 17 a Breganze lungo via Montegoggio, la strada che conduce a San Giorgio di Perlena.

L’automobilista ha perso il controllo della sua auto mentre scendeva verso il cittadino: il mezzo si è rovesciato su un fianco, impattando anche su una colonnina del gas metano. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici della società di distribuzione del gas. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico. L’automobilista non avrebbe riportato ferite.

Poco più di un anno fa nello stesso luogo era accaduto un altro grave incidente stradale.

Notizia in aggiornamento

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