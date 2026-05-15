Perde il controllo dell’auto, che si rovescia su un fianco: illeso
Un’auto è uscita di strada, finendo su un fianco, poco prima delle 17 a Breganze lungo via Montegoggio, la strada che conduce a San Giorgio di Perlena.
L’automobilista ha perso il controllo della sua auto mentre scendeva verso il cittadino: il mezzo si è rovesciato su un fianco, impattando anche su una colonnina del gas metano. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici della società di distribuzione del gas. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico. L’automobilista non avrebbe riportato ferite.
Poco più di un anno fa nello stesso luogo era accaduto un altro grave incidente stradale.
Violento frontale in via Montegoggio: 5 feriti, 3 in gravi condizioni
Notizia in aggiornamento
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