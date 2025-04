Una donna e quattro adolescenti feriti nel frontale: tre in gravi condizioni – IMMAGINI

E’ grave il bilancio dei feriti, oltre che dei danni, dell’incidente stradale che si è verificato intorno alle 22 di domenica sera sulle colline tra Breganze e Fara, verso la frazione di San Giorgio di Perlena, in via Montegoggio. A confermarlo è il report diffuso all’indomani mattina dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Vicenza, intervenuti sul posto, con ulteriore dimostrazione fornita dalle immagini: due le auto andate semidistrutte a causa della collisione frontale, un’Alfa Romeo 147 condotta da una donna e una Fiat Punto con 4 giovani a bordo, finita nel fossato.

Tutti adolescenti o più e vicentini, residenti nei paesi della zona, dai 16 ai 22 anni di età. Un maggiorenne, alla guida, e tre minori secondo le indiscrezioni da confermare. La chiamata al 118 con richiesta urgente di soccorso e di ambulanze è giunta da località Sant’Anna di Breganze, sul tratto della strada provinciale 69.

Tre infatti sono stati gli automezzi del Suem inviati sullo scenario dello scontro per portare via i feriti più gravi, sono tre quelli in codice rosso. Due sono stati trasportati al pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza e uno all’ospedale di Santorso con il coordinamento della centrale operativa. I due meno gravi, infine, sono stati affidati alle cuore del personale del San Bassiano di Bassano del Grappa.

Tutti gli occupanti delle due vetture hanno riportato varie lesioni nello schianto, di diverse entità. Tra le più gravi le condizioni della conducente (ed unica occupante) dell’Alfa Romeo, estratta dal posto di guida dai vigili del fuoco e stabilizzata, per poi avviarla verso uno degli ospedali vicentini allertati per l’emergenza. Tra gli adolescenti soccorsi, usciti dall’abitacolo della Fiat Punto, preoccupano traumi cranici e lesioni profonde agli arti inferiori, valutate nel corso nella notte: sulle loro condizioni di salute sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.

Sul luogo dell’incidente, oltre a tre ambulanza e l’auto medica del Suem 118, si sono visti i pompieri che hanno operato a lungo per rimettere in sicurezza la strada e i Carabinieri, poi incaricati della ricostruzione delle cause del drammatico scontro attraverso i rilievi e la raccolta delle prime testimonianze.

