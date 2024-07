Camisino brinda ai 125 anni dell’Osteria “da Marianna”: “E andremo avanti ancora”

C’è il sapore di un tempo senza tempo all’Osteria da Marianna, lo storico locale che si affaccia sulla Piazza della Madonna della Salute nella frazione di Camisino a Caltrano che, il 19 luglio scorso ha festeggiato un traguardo più unico che raro specie di questi tempi: 125 anni ininterrotti di attività, sempre di proprietà della famiglia Zanocco.

Gestrice orgogliosa e stimata, come avviene ormai da tre generazioni, ancora una volta una donna: è Fabiola Dalla Costa il volto accogliente dietro il bancone, da oltre un ventennio a questa parte colonna e punto di riferimento di clienti diventati più che amici. E in tanti hanno voluto essere presenti al momento di festa per brindare all’osteria che fu apprezzato punto di rifermento delle truppe inglesi durante il primo conflitto bellico e dove il futuro re d’Inghilterra di stanza presso Villa Godi-Malinverni, Edoardo VIII, amava sorseggiare un buon caffè caldo. Locanda con camere e trattoria nei primi del secolo scorso, l’Osteria da Marianna è sempre stata quel luogo discreto e mai troppo appariscente, spettatore partecipe di un mondo che nel frattempo cambiava: tappa fissa dove bere “un goto del quel bon” e soprattutto dove scambiare qualche confidenza. “Qualche parola e qualche buon consiglio – rivelano Fabiola e il marito Piergiorgio senza sbilanciarsi nel rispetto dei clienti – proprio come si fa coi veri amici. Condividendo gioie e dolori che fanno poi parte del vissuto di ciascuno”.

Tappa fissa di ciclisti in transito nelle strada che porta verso Calvene prima della strettoia, luogo di cultura per anni con decine di serate ad ospitare il Circolo “Le Città Visibili”, il locale ha ottenuto sia lo status di “impresa storica” per il secolo di vita e sia, più recentemente, quello di luogo storico del commercio nella regione Veneto: riconoscimenti importanti che si aggiungono a quell’affetto di una comunità che nel tempo ha riconosciuto tra quei muri la familiarità di un posto che sa di casa. Un valore inestimabile per un tessuto fatto di piccole realtà destinate a soccombere a mode ed esigenze sempre più esigenti: non qui, dove la bellezza della semplicità non ha bisogno di adeguarsi, fedele a sé stessa. Custode preziosa di storie e di valori: ieri come oggi.