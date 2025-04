Campionati italiani, incetta di medaglie per le Majorettes vicentine

Nuove soddisfazioni per il gruppo Majorettes di Caltrano, di ritorno da una trasferta ricca di medaglie al VII Campionato Italiano Majorettes Sport ANBIMA-MWF in quel di Pistoia. Un sodalizio non nuovo a successi anche europei quello caltranese, che quest’anno ha sfiorato quasi le 40 atlete iscritte a significare – semmai servissero conferme – il buon momento dell’associazione.

Un impegno preparato con una cura manicale dei dettagli, studio certosino delle coreografie ed ore e ore di prove: perchè si sa, dietro a poche ore di competizione, c’è tanto sacrificio. Assieme, naturalmente, al desiderio di fare della propria passione qualcosa che vada oltre lo svago fine a sé stesso e arrivi a regalare una meritata attestazione pubblica: così è stato anche in terra toscana, dove le brillanti majorettes vicentine hanno saputo imporsi in diverse specialità sbaragliando la concorrenza di oltre 600 colleghe partecipanti con 4 ori, due argenti e tre bronzi. Una storia che dura dal 1992 quella dell’associazione legata a doppio nodo con la banda cittadina del paese ai piedi del Paù, culminata, nel 2022, con la partecipazione ai Campionati Europei a Zadar, in Croazia, conquistando una medaglia di bronzo nella categoria duo mazze. Nel novembre dello stesso invece, l’accesso alla World Cup, stavolta agguantando 1 oro, 1 argento e 1 bronzo. Un team affiatato e ben amalgamato nonostante le differenti età – dai 2 ai 25 anni – sostenuto anche dalle famiglie presenti anche in trasferta, in un clima di amicizia e di grande sintonia così come tenacemente voluto dalle trainers, Jenny Maculan, Ilaria Perotto, Natasha Cappozzo e Anna Sanson. Una tappa: non la fine di un’avventura. Una storia, quella delle majorettes caltranesi, ancora tutta da scrivere.

