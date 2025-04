Ceccon incanta in Australia: vince i 200 dorso, conquista il pass mondiale e pure il record

Thomas Ceccon “uno e trino” nella sua esperienza in Oceania. L’acqua australiana sembra far decisamente bene al siluro di Magrè in trasferta, capace di vincere gli assoluti del nuoto tra gli aussies nei 200 dorso, con tanto di pass per i Mondiali incamerato e pure il primato italiano in tasca. Volo prenotato allora per la rassegna iridata di Singapore.

Il nuotatore altovicentino sbaraglia tutti con un crono super di 1’55″71 agli Australian Open Championships si regala subito anche il tempo limite (bisognava scendere sotto l’1’56″20). Nel contempo, Ceccon ha strappato il record nazionale a Matteo Restivo, che resisteva da ormai quasi 7 anni.

Per il 24enne asso dello stile dorso e medaglia d’oro a Parigi 2024 di tratta di un successo ampio, con avversari australiani a distanza di oltre due secondi e mezzo alle sue spalle per il meno attardato tra gli inseguitori. Abbattuto per la prima volta tra gli italiani il muro del minuto e 56 secondi, per un tempo che lancia Thomas tra i più grandi delle quattro vasche olimpiche a pancia in su.

Intanto la competizione ospitata al Brisbane Acquatic Centre prosegue per l’atleta di Schio, che dovrà scegliere in quali batterie cimentarsi. Scontata la presenza sui 200 stile libero, da valutare i blocchi di partenza nei 50 dorso e anche nei 100 stile libero, tutte distanze su cui Ceccon può competere con i migliori al mondo, non solo con i “padroni di casa”.

