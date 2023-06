Il Tricolore illumina il 2 Giugno: l’immagine dal Ponte dei Granatieri è da cartolina

Il fascio di luci tricolori che illumina tutta Piazza Dante si vede anche dal Ponte dei Granatieri e ricorda agli automobilisti in transito che domani, 2 giugno, non è solo la festa della Repubblica ma anche un giorno per ribadire i valori di unità e di patria che non possono cedere il passo di fronte a divisioni di parte e compromessi al ribasso.

Un’idea molto apprezzata quella dell’amministrazione comunale di Caltrano che ha deciso così di illuminare Palazzo Bonaguro Zuccato, dove tra le altre cose ha sede la Biblioteca civica, coi colori della bandiera italiana.

Il 2 giugno 1946 si svolse il referendum sulla forma istituzionale dello Stato, che con il voto popolare condusse alla nascita della Repubblica e alla elezione di un’Assemblea Costituente, a conclusione di un complesso periodo di transizione segnato dalle azioni di movimenti e partiti antifascisti e dall’avanzata degli alleati in un Paese diviso e devastato dalla guerra: gli italiani, e per la prima volta le italiane, furono convocati alle urne per scegliere tra Repubblica e Monarchia e per eleggere i deputati dell’Assemblea Costituente cui spetterà in seguito il compito di redigere la nuova carta costituzionale.

All’epoca gli aventi diritto al voto erano 28 milioni (28.005.449), i votanti furono quasi 25 milioni (24.946.878), pari all’89,08%. I voti validi 23.437.143, di questi 12.718.641 (pari al 54,27%) si espressero a favore della Repubblica, 10.718.502 (pari al 45,73%) a favore della Monarchia.

(foto J. Carlesso)