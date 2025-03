Moto Gp ad Austin, Marc Marquez in pole davanti a Di Giannantonio

Terza pole consecutiva nel 2025 per Marc Marquez, che ferma il cronometro in 2:01.088 e ottiene il primo posto ad Austin nel Gp delle Americhe, terza tappa stagionale della MotoGp. Lo spagnolo ha preceduto Di Giannantonio e suo fratello Alex. Pedro Acosta apre la seconda fila, davanti a Morbidelli e Bagnaia. Alle 21 verranno assegnati i primi punti del weekend con la Sprint Race.

Terza fila per la Honda di Luca Marini, seguito dal compagno di box Joan Mir e dalla Yamaha Prima Pramac di Jack Miller. Ancora sfortuna in qualifica per Vinales e Quartararo, rispettivamente 10° e 11° al via con KTM Tech3 e Yamaha davanti alla Ducati Gresini di Fermin Aldeguer.

Si fermano invece al Q1 le speranze di Marco Bezzecchi, con l’Aprilia RS-GP che manca il taglio per il Q2 per appena 82 millesimi. Quinta fila per l’italiano che partirà 13° con la Yamaha di Alex Rins e la Honda LCR di Johann Zarco al suo fianco. Male le KTM, tra la factory di Brad Binder 16° e la Tech3 di Enea Bastianini 17° che condivideranno la sesta fila con l’Aprilia Trackhous di Ai Ogura.

A chiudere la griglia di partenza per Sprint e gara Raul Fernandez con l’altra Trackhouse, seguito dalla Yamaha Prima Pramac di Augusto Fernandez, la Honda LCR di Somkiat Chantra e l’Aprilia di Lorenzo Savadori.

“Non è stato un giro incredibile, ma un buon giro. Ho sbagliato un po’ – ha detto MArc Marquez – ma per il resto sto bene. Qui fare un giro perfetto è difficile per le buche in T1 e T2, ma ora devo capire e mantenere il ritmo. Pole? Ero convinto di quello che potevo fare, ho dato il 100%. Se qualcuno mi batte mi batte.. arriverà il giorno. Sprint? Il passo è buono, vediamo perché gli altri si avvicineranno sempre di più. Alex, Fabio e Pecco saranno vicini”

“Oggi è stata una giornata super, abbiamo fatto un lavoro incredibile per essere in prima fila – commenta il secondo in griglia di partenza Fabio Di Giannantonio – Sapevamo che Marc ne aveva e dovevo forzarlo. Devo stargli vicino. Sprint? Tocca essere ultra offensivo, farò tutto in attacco”.

“Nella Pole Marc ha una marcia in più, è difficile – ha detto il fratello Alex Marquez – Abbiamo dato il massimo, ho fatto un piccolo errore ma sono contento della prima fila. C’è ritmo, vedremo per la Sprint. Siamo abbastanza vicini a Marc, lui fa tanto al settore 3 perché fa linee diverse. Dobbiamo lavorare, ma sono soddisfatto e contento”.