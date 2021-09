Ritrovata l’anziana scomparsa: ricerche in corso a Caltrano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stata trovata intorno alle 18 in via Ponte dei Granatieri a Chiuppano l’anziana di cui si erano perse le tracce in tarda mattinata a Caltrano. La donna, in stato confusionale, è stata rintracciata dai soccorritore e portata in ospedale per accertamenti, ma è in buone condizioni fisiche.

A far scattare l’allarme erano stati i familiari. La donna, classe 1948, di nome Maria Moroni, era stata vista l’ultima volto al parcheggio del Prix a Caltrano. Dopo l’allarme lanciato dal marito e le prime verifiche, le ricerche coordinate dai vigili del fuoco erano scattate nel primo pomeriggio. Un appello era stato lanciato anche sui social. Poi, intorno alle 18, il ritrovamento non lontano dall’Astico e quindi il lieto fine.