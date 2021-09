Formula 1, sorpresa in Russia: pole di Norris davanti al ferrarista Sainz

. A sorpresa, in prima fila a fianco del pilota britannico, scatterà Carlos Sainz con la Ferrari. Di fatto, il passaggio agli pneumatici slick nel finale, ha frenato la Mercedes che non va oltre il quarto tempo con Hamilton, autore peraltro di un errore in corsia box.

Le altre posizioni. Il campione del mondo così è stato preceduto anche dal suo prossimo compagno di squadra George Russell della Williams. In terza fila Ricciardo e Alonso. Settimo Bottas che dividerà la quarta fila con la Aston Martin di Stroll. In coda a tutti: l’altro ferrarista Leclerc e il leader della classifica piloti Verstappen che hanno preferito risparmiare le loro monoposto in vista della gara prevista su pista asciutta.

Significativo il testacoda del Cavallino Rampante. Sainz in prima fila, Leclerc ultimo. Il pilota monegasco ha preferito sostituire la power unit. Charles supera il taglio del Q1, poi esce presto di scena nel Q2, risparmiando la sua SF21 in vista del Gran Premio. Come d’altra parte ha scelto di fare Max Verstappen. L’olandese ha completato solo poche tornate nel Q1 prima di mettersi ad assistere al caotico finale di queste qualifiche.