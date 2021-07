Tamponamento a catena sulla Sp68: tre veicoli coinvolti, due feriti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Violento tamponamento a Calvene questa mattina intorno alle 9: tre le auto coinvolte e due le persone portate in ospedale.

A provocare lo schianto, dalle prime verifiche sarebbe stato un 74enne del posto – iniziali G.T. – che alla guida di una Suzuki stava percorrendo via Bissoli in direzione di Caltrano: per cause in corso di accertamento è andato ad urtare la Peugeot che lo precedeva e alla cui guida vi era il 51enne M.T., residente a Curtarolo (Padova).

La Peugeot, a sua volta, ha urtato il veicolo che aveva davanti, una Fiat 500 guidata da A.D., 67enne del posto. La Suzuki dopo lo schianto ha abbattuto un cancello elettrico e si è fermata nel cortile di un’abitazione: per liberare il conducente dalla lamiere è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. Il guidatore, insieme all’automobilista a bordo della Fiat 500, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso, con un codice giallo (di media gravità). Per i rilievi e la regolazione traffico sono intervenute due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino.