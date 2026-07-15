Alpacom continua la sua crescita con il sesto stabilimento: inaugurato Alpacom 8

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Lo aveva annunciato alla fine dello scorso anno Alice Carollo, amministratore delegato

di Alpacom, azienda specializzata nella produzione ed installazione di sistemi di isolamento per il foro finestra. Ed ora l’apertura del sesto sito produttivo nella zona industriale di Carrè è diventata realtà. Il taglio del nastro ha avuto luogo venerdì 10 luglio alla presenza del presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, dell’assessore alle Attività Produttive del Comune di Carrè Roberto Marini, del Sindaco di Zanè Alberto Busin e del vice presidente del raggruppamento Alto Vicentino Franco Agostini in rappresentanza di Confindustria Vicenza.

Il nuovo stabilimento, Alpacom 8, si aggiunge ai precedenti stabilimenti della zona industriale di Carrè e a quello di Zanè, e rientra nell’ampio piano di espansione ed investimenti che l’azienda sta portando avanti negli ultimi quattro anni. “Alpacom 8, con una superficie di oltre 9 mila metri quadrati, che ci porterà a 18 mila metri quadrati complessivi fra i vari stabilimenti, è la dimostrazione della salute finanziaria e degli investimenti che l’azienda fa e vuole continuare a fare. Rappresenta anche un ritorno alle origini, perché proprio qui, in una piccola parte di quest’area, agli inizi degli anni 80, i miei genitori fondarono l’azienda artigiana che si è poi evoluta grazie ad un’intuizione altamente innovativa per quel periodo storico, ovvero il monoblocco coibentato, la soluzione

perfetta per isolare il foro finestra con un prodotto prefabbricato di facile installazione, dando vita a quella che oggi è Alpacom”. A raccontarlo l’amministratore delegato Alice Carollo.



Che prosegue: “Da nove anni abbiamo completato il cambio generazionale e con me al comando l’azienda si è ulteriormente evoluta puntando sulla ricerca tecnologica senza dimenticare il risparmio energetico dando vita a migliorie produttive e innovazioni di prodotto come il monoblocco con Ventilazione Meccanica Controllata integrata o il sistema

SuperGlove per rendere idrorepellenti le spalle”. “L’importanza delle persone e l’integrazione con il territorio è da sempre un concetto chiave per noi”: a ribadirlo è il presidente di Alpacom Giovanni Ballardin, e a confermarlo sottolineando anche l’importanza della collaborazione con le amministrazioni comunali per favorire il comparto produttivo industriale sono stati l’assessore del Comune di Carrè e il sindaco di Zanè dove l’azienda ha i suoi stabilimenti, oltre al presidente della Provincia Nardin che si è congratulato con i titolari di Alpacom per la loro intraprendenza auspicando che questa nuova apertura possa essere una spinta per le altre realtà industriali locali.

In rappresentanza dell’associazione di categoria era presente il vice presidente del raggruppamento Alto Vicentino Franco Agostini, che ha evidenziato fra le altre la capacità di saper investire in un momento non particolarmente florido per il settore edile. “Siamo molto grati di aver condiviso con i nostri collaboratori e tutti gli invitati una tappa così importante del nostro cammino come produttori di sistemi prefabbricati per l’edilizia, condividendo la soddisfazione per essere arrivati fino a qui. Siamo consapevoli della responsabilità che ci assumiamo all’interno del panorama imprenditoriale e ci auguriamo di continuare a dimostrare la forza dell’azienda, certi che i giovani rappresentino il nostro Futuro”, concludono Carollo e Ballardin.

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