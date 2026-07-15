Rinvenuto il cadavere di una donna nel fiume Astichello: è un’italiana del 1999

Poco prima delle 7 di questa mattina, mercoledì 15 luglio, un passante ha segnalato la presenza di un corpo nelle acque del fiume Astichello, all’altezza di via Mora, a Vicenza. L’uomo ha immediatamente allertato il numero di emergenza 115.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la prima partenza della sede centrale e la squadra dei sommozzatori, impegnati nelle operazioni di recupero. Stando alle prime informazioni, si tratta del cadavere di una donna italiana del 1999, della quale non sono state fornite le generalità. Sul luogo sono intervenute anche le autorità competenti, che provvederanno agli accertamenti necessari per chiarire le circostanze dell’accaduto.

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