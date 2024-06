Perde il controllo, invade la corsia opposta e si schianta contro un’altra auto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Pesante scontro ma senza conseguenze fisiche per i conducenti, quello avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 18 giugno, all’inizio del territorio comunale di Carrè.

Una donna, A.T. , 47enne residente a Calvene alla guida di una Kia Picanto, stava percorrendo via Balestri con direzione di marcia verso Piovene Rocchette quando, giunta all’altezza del civico 7/B, poco prima del cavalcavia autostradale, ha improvvisamente invaso l’opposto senso di marcia scontrandosi con forza contro una Ford Fiesta condotta da C.C. , 59enne di Pianezze, che stava transitando lungo via Balestri appunto con direzione di marcia opposta. In corso di accertamento le cause all’origine della manovra che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie, compreso il possibile coinvolgimento di altri mezzi in un’arteria importante e spesso trafficata.

A seguito del violento urto, entrambi i veicoli hanno riportato gravi danni mentre i rispettivi occupanti fortunatamente se la sono cavata solo con un comprensibile spavento: pochi attimi per realizzare quanto stava accadendo. I rilievi del sinistro e la regolazione del traffico sono stati seguiti da una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino.