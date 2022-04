Perde il controllo e sbatte su un’altra auto in sosta a bordo strada. Ferita una donna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Pompieri del distaccamento di Schio e ambulanza giunta dall’ospedale di Santorso si sono trovati nella tarda serata di giovedì a Carrè, via Capovilla, per prestare soccorso alla donna rimasta ferita dopo una carambola e uscita di strada, andando a sbattere con la propria vettura su un’Opel in sosta. La conducente, un’automobilista vicentina di cui al momento non si conoscono le generalità, è stata trasportata al Pronto Soccorso per verificare l’entità dei traumi riportati.

L’emergenza è scattata alle 22.40 di ieri sera, data al 118 da alcuni residenti della via che porta al confine con la vicina comunità di Chiuppano. Il veicolo con a bordo la conducente – viaggiava sola – rimasta dolorante nell’abitacolo si è rovesciato sul tettuccio dopo la carambola con l’altra vettura parcheggiata, che ha riportato danni ingenti.

I vigili del fuoco accorsi da Schio hanno messo in sicurezza l’auto, mentre la donna è stata assistita dal personale sanitario del Suem per poi essere trasferita in ospedale: le sue condizioni di salute rimangono sotto riserbo per il momento, in attesa di aggiornamenti da parte dei carabinieri, giunti sul posto per deviare il traffico e occuparsi dei rilievi sul sinistro stradale. Una distrazione al volante oppure un malessere, o ancora un ostacolo imprevisto sulla carreggiata costituiscono le possibili cause dell’uscita di strada, escludendo il concorso di altri veicoli nella dinamica del fatto di cronaca.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco scledensi sono terminate intorno a mezzanotte con la rimozione dell’auto da parte del soccorso stradale, chiamato per ripristinare le condizioni di sicurezza minime per riaprire la circolazione nelle due direzioni di marcia.