L’Emilia Romagna chiama, l’Alto Vicentino risponde: camion e perfino camper carichi di solidarietà

Sono tantissime le associazioni che in tutto il Vicentino si sono subito mosse portando solidarietà ma anche aiuti concreti alle popolazioni alluvionate dell’Emila Romagna, ma sorprende come sia stata molto forte anche l’iniziativa di molti privati che tramite un passaparola tra amici e conoscenti hanno raccolto generi alimentari, acqua, prodotti per l’igiene personale, vestiario e attrezzature di utilità portando poi a loro spese il frutto di tanta generosità fino alle città colpite dai fenomeni alluvionali che qualche settimana fa hanno devastato soprattutto la parte centro orientale della regione con capoluogo Bologna.

I casi più significativi – ma tanti altri sono quelli che si sono attivati rivelando ancora una volta la profonda vocazione all’aiuto delle genti venete – si sono registrati a Caltrano dove il Gruppo L.e.u.c.a., Liberi e Uniti a Caltrano, in pochi giorni ha dato vita ad una vera e propria colonna mobile fatta di auto, furgoncini privati e camper colmi di solidarietà: “Restare indifferenti era impossibile – racconta Gianni, uno dei referenti del gruppo – e così tramite un tam tam che ha coinvolto anche i genitori delle scuole di Piovene Rocchette e alcuni anche di Thiene, abbiamo veramente potuto contare su diversi quintali di materiale arrivato da tutti i paesi dell’Alto vicentino. Materiale che come previsto da vigenti disposizioni abbiamo dovuto anche poi inscatolare con pazienza: ma con l’aiuto di tutti abbiamo fatto e domenica una bella comitiva e finalmente partita direzione Lugo di Romagna dove abbiamo dei conoscenti con cui eravamo in contatto”.

Altra mobilitazione quella voluta da Jessica Guido e Viola Zuccollo, madre e figlia residenti a Cogollo del Cengio ma con base a Chiuppano che grazie alla conoscenza con alcuni parenti e di conseguenza all’ Arci di Imola, si sono rese promotrici e punto di riferimento per un gesto dal grande valore sociale: “La condivisione e i social – spiega la giovane studentessa 20enne Viola – sono stati un mezzo fondamentale: tutto è partito dall’idea da noi, con un post creato in pochi minuti e fatto circolare per tutta la provincia vicentina. Avevamo base a Chiuppano, paese che ha subito accolto con molto piacere questa iniziativa condividendo con il territorio limitrofo la generosità che lo contraddistingue: alla fine abbiamo riempito al limite un intero camion messo a disposizione dalla ditta Asiago Spedizioni e siamo andati a consegnare”.

Difficile dire se sia più la gioia del ricevere o quella di donare: di certo un successo che conferma, semmai ce ne fosse bisogno, che laddove c’è bisogno, c’è anche un cuore grande che batte in nome della solidarietà.