Tutto esaurito per lo spettacolo sui 150 anni della Banda: “E’ un po’ la storia d’Italia in musica”

Quale modo migliore poteva esserci di celebrare la propria storia se non quello di raccontarla in musica? E’ da questo presupposto che ha preso vita “La clessidra e lo spartito, storia di una Banda, di un Paese, di una Nazione”, atto unico scritto e diretto da Alfredo Vian come omaggio ai 150 anni della Banda Musicale Giovanni Bortoli di Chiuppano.

Un percorso tra note e ricordi di uno dei più longevi sodalizi musicali veneti, che si intreccia inevitabilmente con il vissuto di un’intera comunità e abbraccia le vicissitudini dell’Italia intera: tutto dalla voce di un nonno ed una nonna simpaticamente litigiosi che si trovano a raccontare alla loro nipotina la storia della banda. Vengono così evocati momenti significativi, belli e brutti, di vita paesana e della nazione, sottolineati da musiche, canti, canzoni e balli che sono patrimonio collettivo. Dall’emigrazione verso le terre d’oltreoceano, alla crudeltà della Grande Guerra passando per l’avvento di radio e Tv: riemergeranno personaggi, eventi, a volte anche esilaranti, della vita poi ricondotta tra le vie di una Chiuppano quasi centro del mondo.

Oltre una sessantina le presenze in scena: oltre ai bandisti, il Coro Giovanile di Thiene, i performers del Gruppo “ArteDanza” di Lucy Briaschi assieme ai rievocatori della formazione padovana “Uniti nella Memoria” per due ore di spettacolo tra emozioni e risate. Pronto a tornare dopo il notevole successo del novembre scorso: con un tutto esaurito anche per stasera. Un vero e proprio spaccato di socialità, talmente trasversale da essere ponte fra più generazioni: finalmente unite dall’amore per la musica. In un tempo indefinito che scorre senza fare fermate, tra i granelli di sabbia di una clessidra che è la vita.