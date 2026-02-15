Auto precipita per decine di metri sul Costo: grave il conducente – VIDEO

Momenti di paura sul Costo, lungo la Sp349 nel comune di Cogollo del Cengio, dove questa sera, 15 febbraio, un’auto è precipitata poco più su del decimo tornate, davanti alla trattoria “La Barricata”. Ad accorgersi del fatto sono stati intorno alle 21,30 proprio i gestori della trattoria che, usciti per spostare le auto a bordo strada, hanno sentito un clacson suonare e hanno visto i fari nel bosco, in una zona particolarmente impervia e ripida.

L’auto è uscita di strada autonomamente precipitando per diverse decine di metri. A bordo, una persona ferita in modo grave, ma viva e vigile. Intorno alle 22,30 era in corso il recupero del ferito, per il quale è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, decollato nel frattempo da Treviso.

Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanze e due pattuglie di Carabinieri che dirigono il traffico. In un primo momento sul posto erano arrivate più ambulanze, in quanto c’era il timore che ci potessero essere più persone ferite, circostanza per fortuna esclusa. Pare invece confermato che il veicolo abbia colpito qualche infrastruttura dell’energia elettrica, lasciando il locale al buio. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per oltre un’ora: il ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Santorso.

