Ciclista ruzzola per dieci metri in una scarpata e rimane ferito

Nel pomeriggio di oggi, domenica 21 settembre, il soccorso alpino di Arsiero è stato attivato dalla centrale operativa del Suem 118 di Vicenza, per un ciclista ruzzolato in una scarpata sotto la pista ciclabile tra Pedescala e località Pria, nel territorio comunale di Cogollo del Cengio.

L’uomo (al momento non sono note le generalità), che era rotolato per una decina di metri, aveva riportato escoriazioni e contusioni. Raggiunto da otto soccorritori, tra i quali un’infermiera, all’infortunato sono state prestate le prime cure. Caricato in barella, è stato quindi riportato sulla sede della ciclabile sollevandolo per contrappeso. Il ciclista è stato poi trasferito sull’ambulanza partita in direzione dell’ospedale di Santorso.