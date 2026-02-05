Fango addio, arriva il campo in sintetico: “Con le acque meteoriche irrigheremo anche il principale”

Dopo anni di attese e rinvii, anche Cogollo del Cengio si prepara finalmente a compiere un salto di qualità nella dotazione sportiva comunale. Gli impianti di via San Cristoforo, dedicati all’indimenticato campione Fulvio Costa, saranno infatti oggetto di un intervento di riqualificazione che porterà alla realizzazione di un moderno campo da calcetto in erba sintetica, capace di garantire allenamenti e attività in qualsiasi condizione meteo.

Una novità attesa da tempo dalle società sportive locali, costrette spesso a fare i conti con un terreno di gioco soggetto a ristagni d’acqua e impraticabilità, soprattutto dopo gli eventi meteorici più intensi che caratterizzano sempre più frequentemente l’area pedemontana. Il nuovo manto sintetico, affidato alla realizzazione della ditta specializzata Limonta Sport, permetterà invece un utilizzo continuativo e sicuro, riducendo drasticamente disagi e sospensioni. Ma il progetto non si limita alla sola posa del campo. L’intervento, del valore complessivo di 240 mila euro – di cui 73 mila finanziati dalla Regione Veneto e la parte restante coperta dall’avanzo dell’ente – punta infatti a trasformare quello che per anni è stato un punto debole dell’impianto in una risorsa strategica.

“Grazie a un sistema di vasche di accumulo da mille metri cubi – spiega il sindaco Piergildo Capovilla – le acque meteoriche verranno raccolte e pompate al bisogno per irrigare sia il nuovo campo sintetico, come necessario per rinfrescare la superficie nei mesi caldi, abbattere la polvere e pulire il manto dai detriti, sia il campo principale. Il tutto senza gravare più sull’acquedotto”. Un approccio sostenibile che guarda al futuro, riducendo sprechi e costi di gestione e garantendo al contempo una maggiore autonomia idrica dell’impianto. I lavori, che si svilupperanno nell’arco di poche settimane, restituiranno così alla comunità non solo un campo più moderno e funzionale, ma un’area sportiva finalmente fruibile in modo multidisciplinare, adatta anche all’organizzazione di eventi e iniziative.

