Pfas, il 7 febbraio un convegno sull’impatto ambientale della Pedemontana Veneta

È in programma per la mattina di sabato 7 febbraio la conferenza “Pfas nelle acque e nel suolo pedemontano vicentino“, sul tema dell’impatto ambientale delle gallerie della Superstrada Pedemontana Veneta. L’iniziativa è promossa da Acqua bene comune Vicenza con il patrocinio del Comune di Marano Vicentino, in collaborazione con alcune associazioni ambientaliste del territorio e con il Forum italiano dei movimenti per l’acqua.

L’appuntamento è per le ore 9 presso l’auditorium comunale di via Guglielmo Marconi. Interverranno Renzo Segato, Presidente del Consiglio di Bacino Bacchiglione, Francesco Corvetti, Direttore generale del Consiglio di Bacino Bacchiglione, Claudia Marcolungo, giurista e docente di Diritto ambientale presso l’Università di Padova, e Lorenzo Altissimo, chimico industriale, già direttore del Centro idrico di Novoledo. A seguire, sono previsti altri interventi e un dibattito aperto con i rappresentanti istituzionali e il pubblico presente.

“Sabato 7 febbraio avremo la possibilità di confrontarci con persone esperte e qualificate su un tema molto complesso e sul quale è doveroso dare tutte le informazioni alla cittadinanza, in massima trasparenza”, afferma il sindaco, Marco Guzzonato. “Credo si tratti di una bella occasione anche per ribadire l’importanza di proteggere i beni comuni, come l’acqua, da contaminazioni o inquinamenti irreversibili. Non ci possiamo permettere di sbagliare ancora su questo: perciò molte istituzioni sono state invitate a Marano Vicentino dall’associazione Acqua bene comune Vicenza. Spero che questo sia solo il primo di altri momenti di confronto su una questione di fortissima rilevanza per le persone e per l’ambiente”, dichiara Guzzonato.

