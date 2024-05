In condizioni gravi un giovane motociclista uscito di strada sul Costo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Drammatica uscita di strada nel pomeriggio nella famigerata strada provinciale 349 del Costo: un motociclista è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 nel territorio comunale di Cogollo del Cengio, nel tratto di strada fra il bar Barricata e il decimo tornante, al chilometro 77. Dai primi riscontri pare che il centauro (un ragazzo di poco più di vent’anni della provincia di Padova) stesse scendendo da Asiago in sella alla sua moto, quando ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro il guardarail, dove è rimasto incastrato. Un’uscita di strada che non ha coinvolto altri veicoli in transito.

I soccorsi sono scattati subito: sul posto, oltre a un’ambulanza del Suem 118, è accorso un elicottero di Verona Emergenza. L’uomo è stato stabilizzato dai volontari e trasferito in volo a Vicenza in codice rosso di massima gravità: si trova ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva. I soccorsi hanno bloccato a lungo la viabilità da e per l’Altopiano di Asiago, con pesanti ripercussioni sul traffico. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri di Arsiero, mentre la gestione veicolare è stata affidata a una pattuglia della polizia locale Alto Vicentino.

Notizia in aggiornamento