Incidente sul quarto tornante del Costo. Soccorso un ciclista dopo la caduta

Intervento di Carabinieri e ambulanza del Suem 118 lunedì mattina sulla Strada del Costo, in soccorso di un ciclista rimasto ferito e trovato sull’asfalto pare in seguito a una caduta accidentale, senza il coinvolgimento di altri mezzi (dettaglio questo in attesa di ufficiale conferma). L’allarme intorno alle 10, raccolto dalla centrale operativa.

A ricevere le prime cure sul posto, all’altezza del quarto tornate della Sp349 tra i Comuni di Cogollo del Cengio e di Roana, un uomo di età non specificata. Avrebbe riportato traumi di entità da valutare in base ad accertamenti diagnostici, con ricovero in codice giallo.

Dopo la stabilizzazione opportuna in loco, la persona ferita in maniera seria è stata affidata al medico e agli infermieri d’emergenza del Suem per il necessario trasferimento verso l’ospedale Alto Vicentino di Santorso, dove si trova da fine mattinata. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi.

La notizia è in aggiornamento

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.