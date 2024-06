Le Olimpiadi chiamano, Pellegrini c’è: il campione di Cogollo sarà a Milano Cortina 2026

Era tutt’altro che scontata vista la giovanissima età, ma la convocazione alle prossime Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 è cosa fatta: anche il campioncino di Cogollo del Cengio, Enrico Pellegrini, farà parte della comitiva chiamata a difendere i colori italiani proprio nelle montagne di casa.

Il coronamento di un sogno per tutti gli atleti ad ogni età: figuriamoci se hai solo 18 anni da pochi mesi e molti degli allenamenti li fai col papà che sacrifica weekend e tempo libero per seguire ritmi di preparazione che lasciano poco di intentato. Sacrificio, talento e tanta determinazione: oltre ad una smisurata passione per la neve. Un traguardo più che meritato quello dell’atleta cogollese: solo quest’anno, nel suo palmares, può vantare la conquista della Coppa del Mondo di scialpinismo nei campionati di Molde in Norvegia, subito seguita dalla Coppa Italia di categoria a chiusura di una stagione da record.

Ma nella composizione delle nazionali dello sci alpinismo per la stagione 2024-2025 sono tanti i ragazzi veneti in azzurro. Nella nazionale denominata Senior Coppa del Mondo Milano Cortina 2026 ci sono Matteo Sostizzo (Carabinieri) e Alba De Silvestro (Esercito), mentre in quella under 23 Milano Cortina 2026 Hermann Debertolis (Ski Alp Valdobbiadene) e Leo Taufer (Ski Alp Valdobbiadene). Della squadra Under 20 fanno invece parte appunto Enrico Pellegrini (Sci Cai Schio) e Martina Scola (Sci Nordico Marmolada): nello staff tecnico infine chiamata per Carlo Ceola (responsabile progetti sviluppo) e Alessio Camilli (responsabile preparazione atletica squadre giovanili).