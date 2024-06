Euro 2024: il giovane Conceicao lancia il Portogallo, la Turchia stende la Georgia

A Euro 2024 va in archivio il primo turno della fase a gironi. Sono state due gare del Girone F a chiudere la prima tornata di partite. Il Portogallo contro la Repubblica Ceca soffre, va sotto, ma ribalta tutto e trova il gol vittoria in pieno recupero. Tutti aspettano il 39enne Cristiano Ronaldo, alla fine invece è il giovanissimo Conceicao jr. a salvare i lusitani con un guizzo vincente al 92′. Accade tutto nella ripresa: cechi in vantaggio al 62′ con un gran destro di Provod dalla distanza, pareggio portoghese al 69′ grazie alla sfortunata autorete di Hranac. A seguire: annullato un gol a Diogo Jota per una millimetrica posizione di fuorigioco di CR7.

L’acuto Portogallo e il 3-1 di Turchia-Georgia. Red Bull Arena di Lipsia: nel finale, sotto il diluvio e quando la Repubblica Ceca sembrava ormai essere riuscita nell’impresa di strappare un pareggio, segna il 21enne attaccante Francisco Conceicao. Il figlio di Sergio, ex calciatore di Lazio e Inter, oggi allenatore. Nell’altro match in programma, la Turchia di mister Vincenzo Montella debutta con un tris. Georgia di Kvara sfortunata e punita. Mikautadze risponde a Muldur. Dopo il 2-1 di Arda Guler, i georgiani colpiscono un palo e una traversa, falliscono il 2-2 e sono puniti in contropiede al 7′ minuto di recupero da Akturkoglu.

In casa Portogallo, dunque, è proprio il caso di dire: largo al nuovo che avanza. All’inizio, però, i riflettori sono tutti puntati su Cristiano Ronaldo giunto al 6° Europeo in carriera: nessuno come lui nella storia del calcio. Ma alla fine è un ragazzino che ha 18 anni meno di CR7, a decidere la sfida con un gol da rapinatore dell’area di rigore dopo un colpo di testa dello stesso Ronaldo finito sul palo. Sostanzialmente, il risultato è giusto per quanto visto in campo. I cechi, infatti, rinunciano ad attaccare per più di un’ora e tornano a difesa del fortino dopo la rete del vantaggio. Il milanista Leao è l’ombra di se stesso e il Portogallo, pur creando tante occasioni, non riesce a finalizzare. L’assenza di una punta vera: problema atavico dei lusitani. Ci pensa Conceicao jr. a fare la differenza poco dopo il suo ingresso in campo.

Montella, invece, festeggia alla grande i suoi primi 50 anni: anche se la gara della Turchia contro la Georgia è da batticuore fino alla fine. Sono gli eurogol del 25enne difensore del Fenerbahce di Mourinho, e del 19enne Arda Guler a lanciare i turchi. Il gioiellino del Real Madrid conferma, dunque, di avere una grande confidenza con il gol: con il Real, 6 reti in sole 10 presenze e spesso subentrando dalla panchina. Il definitivo 3-1 è di Akturkoglu. Come detto, georgiani spreconi e sfortunati. Classifica Girone F: Turchia e Portogallo 3 punti, Repubblica Ceca e Georgia a zero. Mercoledì 19 giugno scatta il secondo turno della prima fase: quello dei primi verdetti.