Motori pronti, il primo weekend di aprile torna la Salita del Costo

Mancano poco più di quattro settimane allo svolgimento della 32° Salita del Costo, gara di velocità in salita per auto moderne e storiche in programma a Cogollo del Cengio venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile. Organizzata stavolta dall’Automobile Club Vicenza, la cronoscalata si correrà sul tradizionale percorso che si snoda per 9,910 chilometri lungo la strada provinciale 349 “del Costo” con partenza da località Bramonte e arrivo in località “Campiello”.

Prima gara in salita del 2025, quella del Costo aprirà le schermaglie per il Campionato Italiano Velocità Montagna ma anche del nuovo trofeo IRS Cup, iniziativa che contempla sei cronoscalate in Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; alla salita vicentina l’onore di inaugurare la Serie che comprende, in ordine cronologico, anche Levico/Vetriolo/Panarotta – “Trofeo Francesco Pera”, Verzegnis/Sella Chianzutan, Vittorio Veneto/Cansiglio, Pedavena/Croce d’Aune e Cividale/Castelmonte. Le informazioni sul trofeo sono reperibili al sito web www.irscup.it ed è stata confermata la presenza nella giornata delle verifiche di un info point dedicato dove si potranno perfezionare le iscrizioni, che comunque si posso effettuare anche tramite il sito di riferimento.

Il programma della manifestazione vicentina che vede il fattivo coinvolgimento, oltre che di Cogollo, anche dei comuni di Caltrano e Roana, si articolerà sulle tradizionali tre giornate iniziando appunto da venerdì 4 aprile dedicato interamente alle verifiche: le sportive a Caltrano nei pressi del supermercato Prix con orario dalle 10 alle 17, le tecniche in zona industriale dalle 10.30 alle 17.30. Sabato 5 con inizio alle 9, scatterà invece la prima delle due salite di ricognizione del percorso con la seconda a seguire. Domenica 6 aprile infine, la partenza della gara, in manche unica: alle 10 con le auto storiche – cinquanta quelle ammesse – che precederanno le moderne.

Anche per l’edizione 2025 è prevista la Parata non competitiva che si svolgerà in due manches nella sola giornata del sabato, con partenza prima delle vetture da gara. come da precisazioni degli organizzatori, saranno ammesse solo vetture immatricolate, assicurate e in regola col codice della strada.