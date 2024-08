Scontro fra due auto sul Costo, danni ma nessun ferito

E’ un incidente fortunatamente senza feriti quello avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 28 agosto, tra i tornanti del Costo i territorio comunale di Cogollo del Cengio. Protagoniste, loro malgrado, due auto che si sono scontrate all’altezza del quarto tornante della SP349 che porta all’Altopiano dei Sette Comuni.

Il sinistro, avvenuto attorno alle 16.30 per dinamiche che non sono state ancora chiarite, ha provocato danni rilevanti soprattutto all’Alfa Romeo 156 che viaggiava in direzione della pianura: inevitabile, data anche l’ora ormai prossima al rientro dal lavoro, il formarsi di alcuni rallentamenti comunque gestiti da una pattuglia della Compagnia dei Carabinieri di Schio giunta sul posto poco dopo l’impatto. Per i conducenti, solo qualche graffio ed una comprensibile dose di spavento. Una strada che continua a far parlare di sé quella del Costo, tra piccole collisioni e scontri che, specie ha inizio di quest’anno, hanno provocato feriti anche gravi: distrazione, velocità e imprudenze che coinvolgono auto quanto motocicli. A far differenza, come sempre, il livello di responsabilità del conducente.