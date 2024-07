Si scontrano auto e moto: ferita una coppia di centauri arzignanesi

Le sirene di ambulanza e Carabinieri hanno risuonato distintamente lungo i tornanti del Costo nella serata di ieri quando gran parte del traffico di rientro dal weekend era già defluito. A richiedere il loro intervento, il violento scontro tra una moto e un’auto in territorio comunale di Cogollo del Cengio: feriti i due centauri, una coppia arzignanese sulla strada del ritorno.

Pochi istanti: tanto è bastato affinché la moto Yamaha dei coniugi residenti nella città del Grifo impattasse contro un veicolo che procedeva nella stessa direzione. E mentre per l’auto condotta stavolta da un giovane veneziano ha subito solo alcuni danni materiali, marito e moglie sono rovinati nell’asfalto procurandosi diverse ferite ed escoriazioni. Per entrambi si è reso quindi necessario l’intervento dei sanitari del 118: giunti sul posto e imbarellati i malcapitati, si sono prontamente diretti verso l’Ospedale di Santorso dove i due risultano tuttora ricoverati. Nel luogo dell’incidente per la regolazione del traffico, oltre che per i rilievi di rito, gli uomini dell’Arma: spetterà a loro stabilire l’esatta dinamica del sinistro per il quale ancora non si è stabilita una piena responsabilità.

Inevitabile che l’accaduto torni ad accendere i riflettori sull’annosa querelle che divide chi lamenta l’utilizzo della strada del Costo alla pari di una pista e chi rivendica la libertà di usufruire della salita più famosa verso l’Altopiano precisando che la colpa di pochi non può essere estesa a tanti che invece i limiti li rispettano.