Previsioni 2-4 luglio: ancora temporali, più stabile da giovedì

Situazione generale

Per qualche giorno l’alta pressione Africana ha portato temperature oltre i 30 gradi sul vicentino e valori di umidità elevati, ora siamo interessati da correnti più fresche da nord ovest, che non solo hanno abbassato le temperature di qualche grado, ma stanno anche provocando momenti di instabilità che continueranno fino a metà settimana.

Martedì 2 Luglio

La giornata inizierà con cielo sereno su tutta la provincia. Ben presto però si svilupperanno nubi cumuliformi lungo la fascia prealpina che daranno luogo nel pomeriggio a locali rovesci o temporali in movimento verso le pedemontane. In tarda serata generale peggioramento su gran parte della provincia con fenomeni diffusi anche a carattere temporalesco. Temperature in calo di 4/5 gradi rispetto i giorni precedenti.

Mercoledì 3 Luglio

Nella prima mattinata fenomeni sparsi, a tratti di forte intensità. Questo nucleo di precipitazioni abbondanti dopo aver scaricato 30/50 mm di pioggia su gran parte del vicentino si sposterà in tarda mattinata sul basso Veneto, lasciando temporaneamente spazio a qualche parziale schiarita nelle ore centrali della giornata. Tra il tardo pomeriggio e la sera un altro peggioramento arriverà da nord ovest, questa volta con intensità moderata. Temperature in ulteriore lieve calo, estremi termici in pianura tra 15 e 23 gradi.

Giovedi 4 Luglio

Pressione atmosferica in aumento. Bella giornata di sole su tutto il territorio con poche nubi in montagna. Clima gradevole per il periodo, temperature in ripresa con massime intorno ai 26/27 gradi in pianura.

Tendenza nel lungo termine

Dopo un paio di giorni di alta pressione, un affondo atlantico sull’Europa occidentale andrà ad instabilizzare nuovamente il tempo sul vicentino nel prossimo fine settimana.