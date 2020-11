“Coprifuoco” violato senza valido motivo. Coppia tenta la fuga in auto tra le vie interne

Di certo non si aspettavano di dover saltare in auto e dar vita a un inseguimento tra le vie di Thiene gli agenti di polizia locale in servizio martedì sera, dopo che un’automobile non si è fermata all’altolà per un controllo. Erano circa le 23.15, con strade chiaramente semideserte a quell’ora. A bordo di un’Opel Astra c’era una coppia che evidentemente aveva “tirato tardi” senza giustificato motivo, oltrepassando il mite orario consentito e tassativo delle 22.

Al segnale perentorio di altolà, nei dintorni del Ponte di Ferro, l’uomo al volante ha ben pensato di tentare di sfuggire alla verifica, svoltando prima in un parcheggio e poi in alcune viuzze interne del quartiere della Conca, nel tentativo di scoraggiare la pattuglia “a ruota”.

Da via Marconi sulla sulla Sp349 il veicolo fuggitivo ha imboccato prima via degli Orti, poi via San Rocco e ha “allungato” la corsa fino a venire bloccato in via Chilesotti dopo il breve inseguimento, concluso nell’arco di pochi minuti e nel cuore del quartiere centrale della Conca di Thiene. A entrambi gli occupanti del veicolo è stata contestata la violazione dei provvedimenti anti diffusione dell’epidemia contenuti nell’ultimo Dpcm, per un totale di oltre 1.000 euro.

Rimane da specificare che l’uomo e la donna a bordo, entrambi thienesi, non hanno presentato motivazioni valide per giustificare la loro presenza in strada oltre un’ora dopo l’orario consentito. Incappando quindi nella doppia sanzione. Inoltre l’aver disobbedito all’ordine di arrestare la marcia esibito dalle forze di polizia locale costerà loro un’ulteriore salata sanzione, che va dai 1.365 ai 5.467 euro secondo l’articolo 192 del codice della strada, con misura pecuniaria in mano al Prefetto di Vicenza per la quantificazione definitiva.