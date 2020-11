Covid, dagli studenti del Corradini un cortometraggio che chiama alla responsabilità – VIDEO

Un gruppo di studenti del liceo Corradini di Thiene ha realizzato un cortometraggio per ricordare l‘importanza di rispettare le norme anti-covid. Il messaggio della classe 4Asa dell’indirizzo scientifico – scienze applicate è #maskonyourfaceineveryplace, “indossa la mascherina ovunque”.

Il progetto, nato dopo un’attività di sensibilizzazione e formazione sul virus proposto a tutte le classi del liceo, diventa un appello alla responsabilità. Secondo gli studenti infatti “andrà tutto bene solo se lo vuoi tu”.

Il cortometraggio, girato nella sede di via Carlo del Prete, è uno spioncino sulla vita di classe durante l’emergenza sanitaria, un’esistenza scandita da emozioni contrastanti che oscillano dalla paura, frustrazione e diffidenza a speranza e ottimismo. Il video inizia con tre ragazzi preoccupati perché un loro compagno deve sottoporsi al tampone. L’apprensione aumenta quando scoprono che il compagno è positivo. Tra dati, numeri ed informazioni allarmanti sul Covid-19, l’ansia assilla gli studenti andando ad influire sui rapporti e le amicizie.

“In questo periodo in cui sentiamo sempre e molto spesso le opinioni soltanto degli adulti in relazione al Covid – ha spiegato Marina Maino, dirigente del Corradini – penso sia opportuno dare spazio anche alla voce dei ragazzi. Il video ‘Sono positivo’ è nato dopo un’attività di sensibilizzazione e formazione che il nostro istituto ha proposto in tutte le classi. Questo cortometraggio è indice di una scuola che vuole essere attiva e coinvolgere gli studenti, facendo loro acquisire competenze “altre” che non si trovano sui libri di scuola”.

Il video, che ha già ottenuto 3 mila visualizzazioni è stato diretto da Leonardo Altadonna ed Enrico Bertuzzo, affiancati da Alessio Pesavento, Gabriele Valle, Alberto Spezzapria nella parte tecnica. Sullo schermo Pietro Marangoni, Marianna Cogo, Simone Freschet, Mouad Tibaldi, Giorgia Rosa, Alessandro Foletto, Amina El Moudari, Matteo Pretotto, Marco Illesi e Noemi Mantiero.