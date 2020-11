“78 morti a Valli”: “buontempone” falsifica i dati covid del Comune, scatta la denuncia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’amministrazione Comunale di Valli del Pasubio ha sporto denuncia contro ignoti alla Polizia Postale per un’immagine comunale falsificata che è stata messa in circolazione generando angoscia tra gli abitanti. Qualcuno infatti hanno diffuso via Whatsapp un’immagine del servizio di “Vallinforma” che e’ stata modificata aggiungendo dei dati falsi sul numero dei deceduti, causa coronavirus, nel comune. L’immagine riporta infatti 78 deceduti quando i dati ufficiali riportano due morti avvenute durante la prima ondata dell’epidemia.

L’amministrazione aveva lanciato a marzo di quest’anno il servizio whatsapp gratuito di “Vallinforma” per permettere di aggiornare facilmente ed in breve tempo i cittadini su vari eventi, manifestazioni, scadenze ed ordinanze. In quest’ultimo periodo, ha deciso di utilizzarlo anche per informare la popolazione sull’andamento della pandemia. In un post su Facebook e un messaggio su Whatsapp, il comune raccomanda di considerare attendibili solo i messaggi del servizio ufficiale.

“Il momento particolarmente delicato che ha investito l’Italia, a cui si sta cercando di far fronte in maniera solidale per uscirne al più presto – commenta il sindaco Carlo Bettanin – non permette atteggiamenti di superficialità da parte di ignoti, capaci di generare angoscia inutile. Per questo l’amministrazione comunale intende provvedere a depositare denuncia presso la polizia postale, ai fini di perseguire e punire gli autori di tali atti in questo momento di particolare sensibilità”.