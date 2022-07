Da metà luglio torna il cinema all’aperto al parco di Villa Fabris. Ecco il cartellone estivo

Estate all’aperto e nel contempo al cinema per i thienesi appassionati delle “pellicole” sul grande schermo, con un ampio ventaglio di proposte per la rassegna 2022 che si apre il prossimo 14 luglio e proseguirà fino a fine stagione, nella tradizionale cornice verde del parco di Villa Fabris. Appuntamento nel cuore di Thiene ancora una volta, quindi, con “Cinema in Aperta Città”, la proposta estiva cinematografica di qualità promossa dal Comune e organizzata dal Cinecircolo Murialdo del Patronato San Gaetano.

Il calendario di venti cinematografici prevede un’alternanza tra film impegnati o produzioni documentaristiche e proiezioni di movies di portata internazionale più adatte al grande pubblico. Si proseguirà in questa edizione fino a domenica 21 agosto, con spettacoli in programma alle 21.30 per il mese di luglio e ore 21 in agosto, salvo specifiche modifiche.

Ad aprire la rassegna il primo appuntamento di giovedì 14 luglio con il documentario del 2021 diretto da Giuseppe Tornatore dal titolo Ennio, incentrato sulla figura del compositore italiano Ennio Morricone, scomparso nel 2020, e realizzato attraverso le interviste a registi, sceneggiatori, musicisti, cantautori, critici e collaboratori (tra cui Tornatore stesso) che hanno lavorato con lui o che lo hanno apprezzato durante tutta la sua lunga carriera. La sera successiva, in collaborazione con il Cai di Thiene sarà proiettato The Last Mountain, per la regia di Dariusz Zaluski, la vera storia del tentativo di scalare il K2 in inverno. Sabato 16 luglio sarà la volta di Belfast, regia di Kenneth Branagh. Pellicola semi-autobiografica, in bianco e nero, che narra l’infanzia del regista Branagh, interpretato da Jude Hill, nella città di Belfast sullo sfondo del conflitto nordirlandese. Il film ha vinto l’Oscar alla migliore sceneggiatura originale nell’ultima edizione delle “statuette”. A chiudere il primo week end lungo sarà il titolo di domenica 17 luglio, Encanto, film d’animazione del 2021 già un classico Disney che ha ottenuto un notevole consenso internazionale, premiato con l’Oscar, il Golden Globe per il miglior film d’animazione e il Bafta.

E poi via via tutte le altre proposte che si possono consultare nella locandina in calce e sui canali social istituzionali oppure ancora sul sito ufficiale del Comune di Thiene. Biglietteria aperta da un’ora prima delle proiezioni, con prezzo di 6 euro (ridotto a 5 per under 14) e in caso di maltempo evento annullato. Per altri informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura in questi orari: lunedì-mercoledì-venerdì 9:30/12:30, martedì-giovedì 9:30/13:30 e nel pomeriggio solo mercoledì dalle 16:30 alle 18:10. Contatto telefonico 0445.804745, mail: cultura@comune.thiene.vi.it