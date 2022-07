Il dolore per la morte di Filippo sulla Marmolada unisce Isola e Malo. Proclamato il lutto cittadino

Filippo Bari, il 27enne alpinista di Malo, è stato il primo ad essere identificato tra le vittime della tragedia sulla Marmolada. Il suo nome e il suo volto gioioso che lo ritraeva in un selfie scattato un quarto d’ora prima del distacco dei tonnellate di ghiaccio dalla mattinata di ieri sono stati conosciuti in tutta Italia. Tutto questo mentre tra Isola Vicentina e Malo era un via via di telefonate e montava un’apprensione crescente, dopo che filtravano notizie dalla Dolomiti riguardo le difficoltà dei soccorsi e il ritrovamento dei cadaveri di 7 persone.

Quattro di queste, a distanza di 36 ore dalla catastrofe naturale, hanno un nome, e tre di loro sono vicentini: oltre a Filippo Bari, dipendente da poco tempo della Ferramenta Pornaro di Isola e papà di un bimbo di soli 4 anni, ci sono la guida alpina di Valdagno Paolo Dani (52 anni) e il manager di Zanè Tommaso Carollo (48).

Proprio in omaggio alla memoria del proprio concittadino, che da qualche tempo risiedeva a Malo insieme alla compagna e al figlio, la giunta ha deciso di proclamare da subito il lutto cittadino, che perdurerà fino al giorno delle esequie del giovane alpinista – ovviamente non ancora fissate -. “In segno di cordoglio e partecipazione al dolore della famiglia, colpita nei sentimenti più forti”, come recita una parte dell’ordinanza firmata nel tardi pomeriggio di lunedì del sindaco locale Moreno Marsetti. Le bandiere a mezz’asta in Comune e negli altri edifici pubblici e le serrande abbassate dai commercianti locali alla celebrazione del rito funebre costituiranno un ulteriore omaggio alla memoria di Filippo Bari, ricordato inoltre dalla società di calcio a 5 di Isola, dove da ragazzo aveva militato per una stagione nelle giovanili, in supporto al fratello Andrea.

Era proprio cresciuto ad Isola il 27enne prima di iniziare a costruire la propria famiglia nel paese vicino, figlio di genitori Emanuela e Giuseppe molto conosciuti in quanto titolari di una bottega di merceria e stoffe nel centro del paese. Attorno a loro e al fratello, che domenica aveva lanciato un appello sui social, si sta stringendo la comunità, mentre gli amici della coppia danno conforto a Jelena, che non dovrà rimanere sola con il bambino a cui la montagna ha tolto il suo papà. Già partita la proposta di una raccolta fondi in loro favore, di cui daremo seguito. Ieri mattina il sindaco Francesco Enrico Gonzo si era fatto portatore del sentire comune: “Filippo è scivolato via, la grande Marmolada se l’è voluto tenere con sé. Isola Vicentina si stringe attorno a mamma, papà , all’amato fratello Andrea, alla compagna, al figlio e alla famiglia tutta”. Un post a cui sono seguiti 300 messaggi di cordoglio da parte dei concittadini. Sempre a Malo, costernazione tra gli affiliati al gruppo Cai locale, di cui Bari faceva parte. Domenica scorsa si era mosso in autonomia con alcuni amici, la prossima avrebbe dovuto partecipare a una missione sul Monte Rosa.

Intanto con il passare delle ore si è completata la lista delle persone ancora disperse. Oltre alla coppia padovana con attività commerciale a Tezze sul Brenta – composta dalla guida alpina Davide Miotti e dalla compagna Erica Campagnaro, sono emersi anche i nomi di una donna bassanese, Emanuela Piran originaria di Bassano del Grappa, di cui non si hanno notizie da domenica al pari del fidanzato Gianmarco Gallina, trevigiano di Montebelluna. Lei ha 33 anni, e si era trasferita a Villa d’Asolo. Anche un secondo giovane del Bassovicentino faceva parte della cordata insieme all’amico ferito e fuori pericolo: si tratta di Niccolò Zavatta, 22enne di Barbarano Mossano che vive in località Ponte. E’ il quarto vicentino che risulta ancora tra i dispersi, tra i 13 che ancora mancano all’appello. Scampato per miracolo alla morte l’amico salito con lui sulle Dolomiti, Riccardo Fanchin, 27 anni, sopravvissuto e ricoverato all’ospedale Santa Chiara di Trento con una lunga prognosi ma che si rimetterà.