La copertura di lamiera vola in strada e trancia dei cavi nella strada “deserta” – FOTO

Le forti raffiche di vento che ieri sera hanno interessato praticamente tutta la provincia vicentina hanno prodotto delle situazioni di reale pericolo in particolare nell’area che va dall’Ovest al Basso Vicentino, con danni assortiti registrati dai vigili del fuoco, impegnati da lunedì sera e per tutta la notte scorsa in circa 30 interventi e circa 200 in Veneto.

In particolare a Madonna di Lonigo una squadra è stata chiamata all’opera in regime di emergenza per rimediare ai rischi legati al distacco di una copertura in lamiera, delle dimensioni di circa 5/6 metri sul lato lungo e circa 2 e mezzo su quello più corto, andata ad “incagliarsi” sui cavi telefonici, danneggiandoli. Per fortuna in quel momento intorno alle 22 di ieri non stavano transitando veicoli nè si trovavano dei pedoni nei paraggi.

Nella vicina cittadina di Sarego si sono individuati invece numerose piante e rami spezzati a causa del vento, parte dei quali finiti sulle via di comunicazione creando quindi ostacoli pericolosi al transito dei veicoli. Anche in questo caso sono state inviate delle unità del servizio 115 coni pompieri ad armarsi di motoseghe per rimuovere la vegetazione che intralciava le strade e liberarle, evitando incidenti. Anche in questo caso non si registrano persone ferite.