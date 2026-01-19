Morto Valentino, l’ultimo “imperatore” dell’haute couture

E’ morto lo stilista Valentino Garavani, per tutti semplicemente Valentino. Aveva 93 anni. E’ stato il re incontrastato dell’haute couture internazionale.

Nato a Voghera l’11 maggio 1932,si è spento a Roma oggi 19 gennaio, nella sua villa sull’Appia Antica, circondato dall’affetto dei suoi cari. Con lui scompare il creatore dell’omonimo marchio del lusso.

Innamorato di Roma, aveva aperto il suo atelier in piazza Mignanelli, appena dietro piazza di Spagna, nei primi anni Sessanta: un luogo frequentato dalle lady del jet set internazionale. La camera ardente sarà allestita mercoledì e giovedì, dalle 11 alle 18 in piazza Mignanelli, storica sede della maison; i funerali venerdì alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.