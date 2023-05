Dalla musica l’appello alle donne: “Non abbiate paura”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

‘Non aver paura – concerto per Anna‘ è l’emblematico titolo dello spettacolo promosso da Le Amiche di Anna con la collaborazione del Comune di Thiene che avrà luogo al Teatro Comunale sabato 6 maggio 2023 alle ore 21.00.

Sul palcoscenico Bruno Conte, apprezzato interprete della Canzone d’Autore italiana e internazionale, si esibirà in un concerto con le più belle canzoni di Battisti, Dalla, Battiato, Paoli, Conte, Modugno e tanti altri autori. Alla serata partecipa Chiara Turra.

L’evento ha scopo benefico in quanto finalizzato alla raccolta di fondi a sostegno di progetti di informazione e prevenzione alla violenza di genere rivolti alle scuole del territorio.

“La musica – spiega l’assessora alla Parità di Genere, Anna Maria Savio – riesce a comunicare contenuti preziosi ed emozioni forti perché arriva dritta al cuore. La serata organizzata con Le Amiche di Anna ci porta un messaggio importante: il rispetto dell’altro. La donna che si trova ad affrontare situazioni di violenza non è sola e non deve avere paura: può confidare nell’aiuto e nel supporto di strutture adeguate e di persone preparate e capaci di ascoltare senza giudicare”.

Per chi volesse cogliere l’opportunità musicale e di solidarietà, , biglietto posto unico € 15,00 con info a leamichedianna@gmail.com 340 2201482 o 347 1102812. Prevendite presso Erboristeria La Quercia, Centro Commerciale di Thiene, via del Terziario, 2 – 0445/386.420 e Tabaccheria Pianezzola, corso Garibaldi, 32 – 0445/382.133

LE AMICHE DI ANNA. Era il 19 novembre 2018 quando a Marano Vicentino si sparse la notizia di una tragedia familiare di inaudita ferocia. Anna Filomena Barretta fu vittima di un femminicidio, colpita alla testa da un colpo di arma da fuoco. A quattro anni di distanza la donna uccisa per mano dell’ex marito rivive grazie al ricordo delle colleghe ed amiche che hanno deciso di dedicare il loro tempo dando vita all’associazione no profit “Le amiche di Anna”. L’obbiettivo è la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, le ex colleghe della donna uccisa stanno lavorando da anni a suon di campagne di comunicazione per un fenomeno che si ripete troppo spesso.