Di-versi in versi. A Thiene un appuntamento su cosa significa scrivere, pubblicare e conversare di poesia

Giovedì alle ore 20.30 la Sala Riunioni della Biblioteca Civica di Thiene ospita l’evento Di-versi in versi. Scrivere, pubblicare, conversare di poesia. Come recita il sottotitolo, la serata è costruita sul dialogo e il confronto a più voci sulla poesia e ha come ospiti le poetesse Giovanna Frene e Cristina Bellemo. La conversazione è arricchita dalle letture a cura di Oreste Sabadin.

L’iniziativa, alla quale partecipa anche Ronzani editore, è inserita nell’ambito degli eventi in preparazione alla Maratona di Lettura Il Veneto Legge 2024.



Giovanna Frene, poetessa e studiosa, è stata scoperta da Andrea Zanzotto. Tra gli ultimi libri di poesia: Tecnica di sopravvivenza per l’Occidente che affonda, Arcipelago Itaca 2015; Datità, (1a ed. Manni 2001), postfazione di A. Zanzotto, Arcipelago Itaca 2018; Eredità ed Estinzione, Donzelli 2024, nella cinquina del Premio Strega 2024. È inclusa in varie antologie e tradotta in varie lingue. Come critica militante, è vicedirettore del blog del collettivo Poeti post 68, fondato da Elisa Donzelli; co-dirige la rivista on line «Inverso. Giornale di poesia» e collabora inoltre con varie riviste, tra cui «Semicerchio» (cartacea), «Antinomie», «Limina». Studiosa di Andrea Zanzotto, è dottore di ricerca in Storia della Lingua e ha pubblicato saggi e recensioni sul Settecento (Metastasio) e sul Novecento in volumi e riviste accademici. Vive a Pieve del Grappa (TV).

Cristina Bellemo è nata e vive a Bassano del Grappa. Giornalista da vent’anni per diverse testate, è direttrice responsabile de L’AbBeCedario, notiziario di A.B.C., Associazione Bambini Chirurgici dell’ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste. È autrice di numerosi libri per l’infanzia, in prosa e in versi, che sono stati tradotti in una ventina di Paesi. Ha ricevuto diversi premi letterari. Nel 2021 le è stato assegnato il premio Andersen italiano come miglior scrittrice per ragazze e ragazzi.

Oreste Sabadin, artista/musicista eclettico e versatile. Progetta e tiene laboratori per scuole, biblioteche, associazioni e centri culturali su diversi temi: musica, arte, riciclaggio, libri e lettura. Propone percorsi sperimentali, attività di ricerca con allestimenti ed interventi teatrali.

Svolge attività di promozione della lettura con letture ad alta voce e/o ambientazioni sonore.

Fa parte di “LeggerePerLeggere” (leggereperleggere.it) e conduce Gruppi di Lettura, corsi per Ambasciatori della lettura e incontri a tema. Da anni porta avanti il progetto “disegnaresuilibri”, produzione, esposizioni, conversazioni.

L’ingresso è libero.