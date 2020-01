Ai funerali del piccolo Davide ci sarà anche la mamma. Domani l’addio ai Cappuccini

La forza d’animo di mamma Loredana ha avuto la meglio: sarà presente, domattina alle 10, ad accompagnare la minuscola bara bianca di Davide, al fianco del marito Michele e dei nonni del piccolo angelo biondo che li ha preceduti in cielo. La madre, convalescente, uscirà dall’ospedale di Santorso, dove sta proseguendo le cure necessarie per rimettersi da quel terribile incidente dello scorso 7 dicembre, proprio per non lasciare solo il suo bambino nel giorno dell’ultimo addio terreno. I medici del polo sanitario “Altovicentino” hanno accordato il permesso di recarsi a Thiene, città dove vive, per assistere al rito spostato a sabato 11 gennaio, presso il Santuario di Santa Maria dell’Olmo, quartiere dei Cappuccini.

Ad oltre un mese dalla tragedia che ha scosso non solo la comunità di Thiene si potranno dunque celebrare le esequie del piccolo Davide Torresan. Il cui corpicino inerte è stato conservato per consentire ai genitori di riprendersi, per quanto umanamente possibile, dalle gravi conseguenze patite nell’impatto tra la loro vettura e un Fiat Doblò, nel territorio comunale di Colceresa sulla Nuova Gasparona.

Michele Torresan, il papà, 46 anni, era stato dimesso una decina di giorni fa, dal S. Bortolo di Vicenza, con il peso di dover occuparsi in prima persona il momento del commiato, previsto ora per domani dopo lo slittamento della data. Saranno in tanti i thienesi a partecipare alla cerimonia, questo è certo, per confortare i due genitori inconsolabili per il lutto che li ha colpiti, ma anche i parenti e amici più cari di Loredana Ciaco che saliranno dalla Campania per rivederla, fuori da una stanza d’ospedale, e soprattutto riservarle più calore umano possibile.

“Tu nostro angelo che ci hai donato tanta gioia, aiutaci

nel nostro cammino nell’attesa di abbracciarti ancora”.