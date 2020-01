Palloncini azzurri e fiori bianchi per il funerale del piccolo Davide

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

È arrivata in chiesa in barella, con un’ambulanza della Croce Rossa, mezz’ora prima del funerale la mamma di Davide Torresan, il bimbo di due anni morto nel frontale a Colceresa, sulla Nuova Gasparona un mese fa, incidente nel quale rimasero feriti gravemente anche i suoi genitori.

Loredana Taco è arrivata al santuario di Santa Maria dell’Olmo, quello dove il suo piccolo era stato battezzato, direttamente dall’ospedale di Santorso dove è ancora ricoverata per i gravi traumi e fratture riportate, mentre invece il papà Michele Torresan è tornato a casa da alcuni giorni. Nonostante le ferite, Loredana non ha voluto mancare all’ultimo saluto al suo piccolo angelo, tanto desiderato tanto atteso e che tanta gioia aveva portato nella vita della loro famiglia.

Davide e Loredana, attorniati dai familiari (quelli di lei giunti anche dalla Campania) si sono tenuti per mano tutto il tempo della cerimonia, un rito funebre semplice e breve, per volere proprio dei genitori. Sulla piccola bara bianca, solo un cesto di fiori bianchi, altri cuscini di fiori bianchi appoggiati ai piedi dell’altare. Nell’aria, una sensazione di prostrazione composta, di dolore non solo “infinito” ma anche “sfinito” dalla lacerazione per quella vita appena affacciata al mondo e già strappata ai suoi affetti in modo così crudele.

Si è commosso anche padre Luca Trivellato dei Cappuccini, che ha insistito sulla necessità di cercare un senso anche di fronte a una morte così devastante ed inaspettata. “Nella cerimonia del battesimo – ha detto nel suo intervento – ad un certo punto si preghi Dio perché doni alle mamme la speranza di sapere che per i propri figli c’è la vita eterna. E neanche la morte può toglierci la gioia che Davide ci ha donato nella sua breve vita”.

Alla fine, fuori dalla chiesa, son stati liberati in cielo tanti palloncini azzurri e uno bianco, mentre le campane suonavano il suono della festa, dei ritorno al padre del piccolo angelo biondo. Mentre l’ambulanza della Croce Rossa ripartiva per riportare mamma Loredana nella sua stanza di ospedale, dove si dovranno curare le ferite del corpo, ma da dove lei dovrà ripartire per guarire anche quelle del suo cuore.