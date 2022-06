Investita sulla rotatoria mentre andava in bicicletta. Accertamenti in corso in ospedale

Ambulanza e una pattuglia di polizia locale chiamati stamattina alle 9.20 a Thiene, a causa dell’investimento di una donna all’imbocco di una rotatoria stradale. La segnalazione è giunta dall’intersezione tra via Val Cismon, viale Europa e via Raffaello dopo che un’Audi A6 di colore bianco ha impattato sulla bicicletta condotta dalla ciclista, sbalzata sull’asfalto e soccorsa da altri utenti della strada di passaggio in quei concitati momenti.

La donna, di cui non si conoscono per ora la residenza e l’età, avrebbe riportato delle ferite da contusione in corso di valutazione in pronto soccorso, dove è stata trasportata in codice giallo.

L’automobile proveniva da Sarcedo diretta verso a Thiene e il conducente non si sarebbe accorto dell’ostacolo a cui dare la precedenza. Quest’ultimo è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti un equipaggio del Suem 118 inviato dall’ospedale di Santorso e due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino per i rilievi del sinistro e per la viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti per circa mezz’ora.

L’articolo sarà aggiornato