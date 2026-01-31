Donne e turismo, un lavoro invisibile che mette in relazione le persone

Che cosa significa lavorare nel turismo oggi per una donna? Se ne è parlato a Libera, il programma di Radio Eco Vicentino condotto da Martina Polelli. Ospiti: Serena Tommasin e Alice Cattelan, che hanno raccontato il lavoro quotidiano nell’Ogd Pedemontana Veneta e Colli che tiene insieme territorio, progettazione, relazioni e responsabilità.

Un dialogo, reso possibile da Siggi Spa, che ha messo in discussione molti stereotipi — non solo quelli di genere, ma anche quelli legati all’età, all’esperienza e alla legittimazione — mostrando quanto il valore di una persona passi dalle competenze e dalla capacità di leggere la complessità.

Ascolta “Donne che lavorano nel turismo, con Alice Cattelan e Serena Tommasin” su Spreaker.

Cinque gli spunti emersi. Il primo, partendo proprio dalla diversità di esperienze di Serena e Alice, è che anche nell’ambito del turismo la passione non è sempre il punto di partenza e come in molti lavori, la motivazione può nascere facendo e darsi il permesso di provare è spesso il primo vero atto di coraggio. Inoltre, essere giovani non significa essere impreparate. “Lo studio, lo sguardo nuovo e la capacità di leggere i cambiamenti sono competenze – hanno spiegato Alice e Serena – e il valore nasce dall’incontro tra esperienze diverse”. Ancora, il turismo è fatto anche di lavoro invisibile: se un viaggio funziona, è perché c’è chi lavora dietro le quinte, anche mentre gli altri sono in ferie. Quarto punto: valorizzare un territorio significa collaborare: “Fare turismo vuol dire mettere in relazione persone, competenze e realtà diverse. È un lavoro di equilibrio, ascolto e visione condivisa”, spiegano ancora Alice e Serena. Infine, il turismo cambia perché cambiano le persone e le loro esigenze: oggi infatti si cercano esperienze più lente, più consapevoli, più rispettose e non tutto deve essere accessibile per avere valore.

