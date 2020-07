Donne in difficoltà, richieste di aiuto in aumento. Al via un corso per volontarie

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un momento di crisi violenta in famiglia, la decisione di rivolgersi ai carabinieri, e poi il passo indietro, per paura, o magari per la speranza di uscirne senza tirare in mezzo denunce e tribunali. Il problema però non si scioglie come neve al sole e fortuna vuole che la rete di solidarietà femminile si tenda e un assessore in persona ti chiami: ti dice “Rispondi solo si o no se non puoi parlare: hai bisogno di aiuto?” e tu rispondi solo, un semplice “Si”. E da lì riprende il volo la speranza di dare una svolta alla tua vita.

A raccontare l’ultimo, in ordine di tempo, caso di disagio in famiglia e della difficoltà di denunciare, è la stessa assessora alle pari opportunità del Comune di Thiene, Anna Maria Savio, che, avvertita con un passaparola salvifico della situazione di una donna in difficoltà, ha tentato di farla sentire meno sola, facendole capire che poteva fidarsi delle istituzioni.

Che il problema delle violenze in famiglia sia sempre più grave anche a Thiene, lo confermano i numeri recenti, dato che non c’è stata sosta neppure durante il lockdown per lo Sportello Donna del Comune di Thiene: sono state ben 28 le richieste di aiuto giunte nei primi sei mesi del 2020, contro una media annuale di circa quaranta (sono state infatti 206 in quattro anni e mezzo le donne che si sono rivolte allo sportello da quanto è stato attivato a fine 2015). I numeri di questi anni di attività consegnano un quadro di cosa le donne subiscono: violenza psicologica (nel 32% dei casi), difficoltà lavorativa (28%), problematiche di coppia (24%), violenza fisica (10%) e violenza economica (6%), ma va detto che spesso il disagio comprende più tipologie di vessazioni in contemporanea. 50 le consulenze di tipo legale elargite.

Per questo, l’amministrazione comunale e lo Sportello Donna propongono ora quattro incontri con l’obiettivo di avviare un corso per nuove volontarie: donne disposte a fare da antenne ed attivarsi per aiutare altre donne in difficoltà. Il primo appuntamento è per questo giovedì, 16 luglio, alle ore 20.30 nella Sala Consiliare del Municipio. Il tema della serata è “Leader di te stessa” e sarà approfondito grazie alla competenza della psicologa e psicoterapeuta Carmela Palazzo, che da anni si occupa di donne in difficoltà e che è l’attuale responsabile dello Sportello Donna del Comune di Thiene.

L’obiettivo dell’iniziativa è aggiornare il territorio sull’attività dello Sportello Donna, nato a supporto del mondo femminile nel 2015, e aprire un utile confronto rispetto all’operatività del servizio stesso nella prospettiva del corso di formazione di Volontarie che prenderà avvio la settimana successiva al Padiglione Fieristico nei giorni di mercoledì 22 e 29 luglio e 5 agosto, con inizio alle ore 19.30.

«Per combattere e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne – spiega Anna Maria Savio, assessore alle pari opportunità e ai servizi alla persona e alla famiglia – è importante la sensibilizzazione della cittadinanza anche attraverso iniziative pubbliche. Ciò però non è ancora sufficiente: occorre dare, infatti, risposte concrete alle donne che denunciano violenza, fornendo ascolto e interventi di supporto. Le donne devono sentirsi prima di tutto accolte, senza essere giudicate. E’ importante, inoltre, la prevenzione attraverso l’educazione al rispetto della persona e dei diritti della donna, contrastando gli stereotipi che sono alla base di una visione errata del ruolo dell’uomo e della donna nella società, giocato su posizioni di forza e di superiorità e non di complementarietà. A Thiene abbiamo due strutture molto importanti, la Casa della Solidarietà e lo Sportello Donna, quest’ultimo gestito dalla cooperativa Con Te, responsabile anche del corso di formazione, che ringrazio per la professionalità e la sinergia avviata con il mio assessorato».

La Casa della Solidarietà, l’appartamento per un’accoglienza protetta, prevede sia accoglienze ordinare fino a sei mesi (da gennaio è stata ospitata ad esempio una donna con i suoi tre figli) alla pronta accoglienza, 24 ore su 24, su segnalazione del pronto soccorso dell’ospedale di Santorso o su invio di altri soggetti istituzionali. Nella pronta accoglienza le donne possono stare da tre a cinque giorni in modo gratuito, grazie al fondo solidarizzato fra i comuni dell’Alto Vicentino: da gennaio sono state quattro le donne accolte, una delle quali con i suoi quattro figli.

«Questo periodo di emergenza sanitaria ha portato diversi cambiamenti nel territorio – spiega Carmela Palazzo – alcuni difficili da gestire e affrontare, altri si sono rivelati occasione di introspezione. Per molti il rallentamento della vita quotidiana ha contribuito a creare momenti di riflessione sulla vita personale, il proprio valore, i propri bisogni interiori, il significato delle relazioni sociali. La serata vuole dunque essere un modo per capire come affrontare cambiamenti, come raggiungere i propri obiettivi e costruire una solida base che regola l’autoconsapevolezza».

Il corso, con frequenza gratuita, previa iscrizione obbligatoria, vuole creare una rete a supporto dello Sportello Donna attraverso la realizzazione di azioni che saranno individuate e declinate in base alla sensibilità del gruppo di volontarie che si verrà a formare, e che comunque riguardano la promozione di attività di divulgazione dell’esistenza dello sportello, del sostegno erogato alle donne che vivono situazione difficili e di sensibilizzazione in tema di pari opportunità. Le serate, sia quella informativa del 16 luglio durante la quale verranno anche raccolte le adesioni al corso, che quelle successive al Padiglione Fieristico, si svolgeranno nel rispetto delle norme di tutela e prevenzione Covid-19.

Lo Sportello Donna ha sede in via Rasa, 9 e riceve su appuntamento tutti i martedì dalle ore 14.30 alle 17.30 e tutti i giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00. Per info e iscrizioni al corso (che si terra le sere del 22 e 29 luglio e del 5 agosto): cell. 335 1700671, email: sportellodonnathiene@comune.thiene.vi.it