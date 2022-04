Donne vittime di violenza, Inner Wheel dona 4 mila euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’International Inner Wheel è molto probabilmente la più grande organizzazione femminile di service al mondo. Conta più di 107 mila socie iscritte, appartenenti a 4.062 Clubs sparsi in 101 nazioni. L’associazione è al fianco delle donne oltre che in Europa, anche in Africa, India, Filippine, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, e Canada, per citarne soltanto alcune. Lo scopo dell’Inner Wheel è: “promuovere la vera amicizia, incoraggiare gli ideali di servizio individuale e favorire la comprensione internazionale”

Da sempre attenta e sensibile alle diverse realtà dei territori locali attraverso iniziative culturali, umanitarie e sociali. L’associazione ha, nel corso degli anni, instaurato un rapporto di sinergia finalizzato a sensibilizzare i cittadini a un tema sempre di grande attualità, la violenza sulle donne. Con l’intento di raccogliere fondi Inner Wheel ha dato il via ad alcune azioni in collaborazione con il comune di Thiene e, in particolare, con l’Assessorato ai Servizi alla Persona e alla Famiglia e alle Pari Opportunità.

L’ultima iniziativa è proprio di questi giorni con la donazione da parte dell’Inner Wheel di un assegno simbolico di 4mila euro, frutto dei proventi dai mercatini natalizi e dalle vendite di olio.

La somma è stata destinata all’acquisto di reti, materassi, coprimaterassi, cuscini, piumoni, set completi di asciugamani per le donne vittime di violenza ospitate nella Casa della Solidarietà, molte delle quali anche con figli minori al seguito.

“E’ molto bella ed encomiabile questa sinergia tra donne nel nome della solidarietà – dichiara Anna Maria Savio – , quasi un “abbraccio”, rivolto a tutte quelle donne che entreranno nella nostra struttura protetta. Ringrazio la presidente Daniela Berti De Vito e tutte le socie dell’Inner Wheel Schio Thiene per la sensibilità e la squisita umanità, congiunte a lavoro, dedizione, impegno e tenacia».

“La nostra è un’associazione di sole donne – spiega Daniela Berti De Vito – e va da sé che

l’attenzione sia sempre rivolta alle donne che vivono in situazioni di necessità. Desidero ringraziare l’assessore Savio che, con grande disponibilità e concretezza, ha reso possibile il nostro sostegno alla Casa della Solidarietà”.