Due “miti del cielo” in mostra domenica all’aeroporto Ferrarin. Poi il decollo per gli Scacchi

Appuntamento da non perdere domenica 8 settembre per gli appassionati del volo e dei velivoli storici a Thiene, più precisamente presso l’aeroporto intitolato all’aviatore di casa “Arturo Ferrarin”, nella struttura di Rozzampia. Protagonisti prima dell’atterraggio, poi in bella mostra e infine pronti al decollo nel pomeriggio saranno le riproduzioni fedelissime agli originali di un Caproni Ca.3 e uno Spad VII, aerei storici delle flotte del ‘900.

I due aerei potranno essere ammirati staticamente dal pubblico dalle 11 alle 16 circa dal piazzale antistante la torre di controllo dell’aeroporto altovicentino. Ovviamente ad accesso libero. Sarà presente in aeroporto anche il Presidente della Fondazione, Giancarlo Zanardo.

In caso di condizioni meteo non ideali l’evento verrà riprogrammato in altra data. “Porgo a questi ospiti storici d’eccezione, ai piloti e al presidente Zanardo il benvenuto nell’aeroporto di Thiene – è la dichiarazione del Sindaco, Giampi Michelusi -. È una splendida occasione per poter ammirare da vicino questi leggendari velivoli protagonisti dei cieli oltre un secolo fa e oggi ancora oggetto di interesse non solo per gli amanti della storia del volo“. Dopo la domenica trascorsa “in mostra”, i velivoli sono attesi sopra nel cielo sopra la città Marostica per un sorvolo speciale dedicato agli eventi collegati alla celebre “Partita a Scacchi”.

Gli apparecchi ricostruiti fedelmente agli originali fanno parte della Fondazione Jonathan Collection – Aerei Storici Famosi onlus di Nervesa della Battaglia. La fondazione, nata con l’obiettivo di divulgare la memoria storica dell’aviazione e di promuovere l’attività di volo come valore storico e sociale, oltre alla riproduzione del bombardiere Caproni Ca.3 e del caccia SPAD, sarà probabilmente a Thiene anche con il biplano DH-82 Tiger Moth, velivolo biposto da addestramento di costruzione inglese degli anni Trenta.