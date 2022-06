Elezioni, ballottaggio a Thiene: Michelusi è il nuovo sindaco di Thiene – I dati in diretta

Ore 00,35 – Il dato definitivo (20 sezioni su 20) vede Giampi Michelusi 58,52% (4.237 voti) e Manuel Benetti 41,48% (3.003). “Non è la vittoria mia – spiega un Michelusi stanco ma felice – ma di una grande squadra, che ha lavorato molto nelle ultime due settimane per raggiungere questo risultato. E’ una vittoria che dedico a tutti i thienesi”. Quanto alla forte astensione, Michelusi spiega: “Sapevano che al ballottaggio si sarebbe scesi sotto il 40% e con cinque candidati è anche ovvio che molti non siano tornati a votare. Questo è un dato che chiama ad un impegno maggiore per la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, per questo nel nostro programma abbiamo previsto anche la creazione di un consiglio dei ragazzi e dei giovani, dobbiamo aiutarli a capire l’importanza di occuparsi del bene comune”. Alla domanda su come festeggerà, Michelusi pensa alla famiglia: “Sto aspettando le mie nipotine che avevano questa sera il loro saggio di danza, poi andrò a casa e festeggerò con loro”. Il nuovo sindaco di Thiene racconta anche di essere stato contattato da Manuel Benetti, che si è congratulato con lui.

“E’ stata una bella gara, non ho nulla da rimpiangere. Sono tranquillo – dichiara lo sconfitto Manuel Benetti – per me è una vittoria morale: la mia lista ha fatto un gran risultato, come coalizione abbiamo fatto una grande corsa e credo vada bene così, abbiamo dato e ho dato tutto quanto potevo dare. Rimane la tristezza per lo scarso numero di votanti”.

Ore 23,59

Ore 23,43 – 14 sezioni su 20: Michelusi 59,27, Benetti 40,73%. 3.078 voti per il primo, 2.115 per il secondo. Il “delfino” del sindaco uscente Casarotto, alla guida di una coalizione di centro-sinistra, non è ancora arrivato in Municipio.

Ore 23,35 – 9 sezioni su 20: Michelusi a 59,72% (2021 voti) e Benetti 40,28% (1363).

Ore 23,30 – Si mantiene il divario fra Michelusi e Benetti, col primo – dopo 5 sezioni su 20 scrutinate – al 60,3% e Benetti al 39,7%.

Ore 23,23 – Il primo dato, relativo a 2 sezioni su 20 vede Michelusi decisamente avanti con il 60,34% dei voti e Manuel Benetti al 39,66%.



Ore 23,17. Presente in municipio a Thiene, in piazza Ferrarin, anche il sindaco uscente Giovanni Casarotto e il candidato sindaco meno votato al primo turno, Alberto Ferracin.

Ore 23,12. Chiuse a Thiene le urne nei 20 seggi elettorali che oggi hanno raccolti o voti degli elettori per il ballottaggio che sancirà la guida amministrativa del secondo comune dell’Alto Vicentino per cinque anni, dopo i dieci anni di amministrazione Casarotto.

Alla chiusura dei seggi, la percentuale dei votanti ferma l’affluenza al 38,54%: 7.369 il dato definitivo dei votanti (su 19.106 aventi diritto). Quindici giorni fa alla chiusura delle urne avevano votato 9.542 thienesi, ossia il 49,94% (praticamente un elettore su due non si era recato a votare già al primo turno.