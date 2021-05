Estrae dalle tasche un documento e gli cade il pacchetto di marijuana davanti agli agenti

I quattro amici thienesi avevano in tasca una modica quantità di marijuana, 10 grammi nel complesso e nessuno tra loro, in ogni caso, ha dato adito a sospetti di essere uno spacciatore. Un minore di 17 anni e tre maggiorenni sono stati oggetto di un controllo martedì, con uno del quartetto a farsi sfuggire un pacchetto con la sostanza illecita dalle tasche, nell’atto di mostrare la carta d’identità agli agenti.

La droga “leggera” l’hanno spontaneamente consegnata all’equipaggio di polizia locale Nord Est Vicentino, evitando così fastidiose perquisizioni, e cavandosela con una segnalazione al Prefetto di Vicenza, senza denunce. Gli agenti sono intervenuti ieri in un’area isolata a sud di Thiene, in via Martiri delle Foibe, per un controllo scattato dopo la segnalazione di un residente della zona.

Non sarebbe la prima volta da quelle parti, un luogo di ritrovo scelto da gruppi di giovani in quanto isolato e parzialmente protetto da sguardi indiscreti grazie ad alcuni alberi ormai ad alto fusto dopo la riqualificazione dell’area prossima alla nuova cittadella dello sport più di un lustro fa. Anche in relazione a recenti segnalazioni pervenute al sindaco di Thiene sullo smercio in zona di stupefacenti, una pattuglia è stata subito inviata sul posto, con l’obiettivo reale di scoraggiare il consumo ma soprattutto lo spaccio grazie alla presenza di forze dell’ordine militari o civili. Gli agenti hanno proceduto all’identificazione dei ragazzi, tutti maschi residenti nel Thienese dai 17 ai 21 anni.

All’atto dell’estrazione dei documenti dalla tasca dei pantaloni, tra l’altro, ad uno dei giovani presenti era caduto a terra dalle tasche un involucro con alcuni grammi di marijuana. A quel punto, di fronte all’evidenza, anche gli altri hanno preso la decisione opportunamente di collaborare, consegnando ciascuno la propria “quota” di marja, oltre ai grinder utilizzati per la triturazione della stessa, estraendoli anche dai ciclomotori in loro possesso.

Un gruppo di adolescenti in via Martiri delle Foibe in un’immagine da google maps