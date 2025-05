Ancora critiche le condizioni del motociclista uscito di strada sabato a Fara Vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Rimangono critiche, nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, le condizioni di S.M. , il motociclista 27enne di Cartigliano rimasto gravemente ferito sabato pomeriggio, 10 maggio, lungo la strada provinciale 69 che da Breganze porta a San Giorgio di Perlena. Ore d’ansia e di attesa, per i familiari del giovane centauro, che fanno la spola fra il nosocomio del capoluogo e il suo comune di residenza.

Nel tardo pomeriggio, in via Montegoggio nel territorio di Fara Vicentino ma al confine con Breganze, mentre stava scendendo verso la pianura, ha perso, in una curva sinistrosa il controllo della sua moto, una Honda Cbr 1000 Rr, ed è andato a schiantarsi con violenza contro il guardarail, finendo poi nel vicino vigneto. Drammatica la scena apparsa ai primi automobilisti in transito, giunti appena dopo sul posto: la moto era in mezzo alla strada, senza la ruota davanti che era staccata nell’impatto, mentre il 27enne era privo di sensi, esanime a terra, con un evidente trauma alla testa.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.